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Просто, чисто, дорого: маникюр, который кричит о статусе

Нюдовый маникюр стал главным трендом лета 2025
3:01
Моя семья » Красота и стиль

Яркие лаки уходят в тень, а минимализм захватывает ногтевые тренды. Казалось бы, что может быть проще, чем полупрозрачное покрытие или натуральная ногтевая пластина? Но именно этот почти незаметный маникюр стал символом утончённости и статуса — особенно летом.

Нюдовый маникюр
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Нюдовый маникюр

Этот стиль будто нашёптывает: "У меня всё хорошо — даже без дизайна". И он отлично вписывается в философию old money, где ценят не броскость, а безупречную форму, здоровый блеск и ухоженность, которую невозможно купить в тюбике.

Почему "голые" ногти — это больше, чем просто тренд

С первого взгляда — ничего особенного. Никакого декора, глиттера или неоновых тонов. Но в этом и суть: минимализм стал новым синонимом роскоши. Такой маникюр носили ещё прошлым летом девушки из благородных семей, а теперь за ними подтянулись и инфлюенсеры.

Социальные сети буквально взорвались примерами такого нейл-арта. Его выбирают те, кто хочет показать вкус, статус и чувство меры, не прибегая к очевидным решениям.

Что такое "обнажённые" ногти

Это может быть полностью прозрачное покрытие, полупрозрачный нюд или оттенки, максимально приближённые к натуральному цвету ногтевой пластины. Здесь важны не лаки, а подготовка:

  • аккуратная форма (лучше — классическая);

  • отсутствие заусенцев;

  • гладкая, сияющая поверхность;

  • мягкая, отодвинутая кутикула.

Без качественного ухода ни один нюд не будет смотреться по-настоящему ухоженно. Поэтому стоит уделить внимание подготовке: скраб, ванночка, масла, мягкий полировщик — и только потом база или прозрачный глянец.

Какие оттенки актуальны этим летом

Вот несколько примеров, которые идеально вписываются в тренд:

  • Молочный — напоминает пенку капучино или растаявшее мороженое. Выглядит дорого и универсально.

  • Коралловый нюд — неяркий, но освежающий, идеально подходит для загорелой кожи.

  • Сверкающий нюд — деликатный блеск на базе прозрачного покрытия создаёт эффект "дорогого ухода".

  • Природные оттенки — беж, лён, дымчатый розовый, песочный — всё, что напоминает натуральные материалы.

  • Прозрачный глянец — минимализм в чистом виде. Отлично смотрится на ухоженных руках без единого изъяна.

Маникюр в стиле old money: как добиться идеального эффекта

Такой образ невозможен без ухода за руками. Чтобы "голые" ногти выглядели на миллион, стоит соблюдать несколько правил:

  • раз в неделю делать мягкий пилинг;

  • питать кутикулу натуральными маслами;

  • следить за формой — овальная или мягкий квадрат;

  • полировать ногтевую пластину и увлажнять руки.

Даже самый скромный лак будет выглядеть роскошно, если за ногтями есть постоянный уход.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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