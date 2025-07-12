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Маникюр без дизайна, но с вау-эффектом: четыре штриха, которые решают всё

Глянцевое покрытие и натуральные оттенки: главные тенденции маникюра
2:03
Моя семья » Красота и стиль

Минималистичный маникюр — это не только о красоте, но и о практичности. Он подчёркивает ухоженность, остаётся в тренде вне зависимости от сезона и не требует визита к мастеру. Несколько простых приёмов помогут вам сделать аккуратный и стильный маникюр дома — быстро, недорого и со вкусом.

Нюдовый маникюр
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Нюдовый маникюр

Глянцевое покрытие: эффект здоровых ногтей

Одним из самых актуальных решений остаётся прозрачный лак с глянцевым финишем. Он подчёркивает натуральную красоту ногтей, делает их визуально ухоженными и подходит абсолютно ко всем стилям одежды. Этот вариант незаменим для тех, кто ценит чистоту, лёгкость и аккуратность.

Тонкие линии — максимум стиля при минимуме усилий

Используйте зубочистку или тонкую кисть, чтобы нарисовать прямые линии — вертикальные, диагональные или пересекающиеся. Оттенки подбирайте нейтральные или металлические. Такой несложный приём сразу делает маникюр современным, сохраняя при этом лаконичность.

Перевёрнутый полумесяц

Отличный выбор для тех, кто хочет, чтобы маникюр выглядел аккуратным даже спустя пару недель. Окрашивается только основание ногтя в форме полумесяца, а остальная часть остаётся светлой или вовсе не закрашивается. Такой дизайн визуально удлиняет ногти и маскирует отросший край.

Одна точка — тысяча вариантов

Минимализм в чистом виде. Просто поставьте одну точку — в центре ногтя или ближе к его основанию. Выберите пастельный фон и контрастный цвет для акцента. Всё, ваш стильный и оригинальный маникюр готов.

Главное — идея, а не сложность

Маникюр в минималистичном стиле — это идеальное решение для занятых, экономных и стильных. Он не требует специальных навыков, сложных инструментов или часов, проведённых в салоне. Только немного аккуратности и креатива.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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