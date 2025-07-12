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Купальник, который держит лучше слов: спасение для большой груди

Рекомендации по выбору купальника при пышных формах тела и большом объёме груди
1:36
Моя семья » Красота и стиль

Лето в разгаре, а вместе с ним — и поиски идеального купальника. Но если у тебя большая грудь, покупка купальника превращается в целое испытание. Нужно, чтобы и сидел хорошо, и поддержка была надёжной, и силуэт выглядел гармонично. Рассказываем, как справиться с этой задачей.

Девушка в купальнике
Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в купальнике
  • Широкие лямки — маст-хэв
    Тонкие бретельки могут быть стильными, но поддержки от них ждать не стоит. А вот широкие лямки — это комфорт, устойчивость и сбалансированный образ. Лучше, если они регулируются.
  • Забудь про чашки с уплотнением
    Модели с дополнительной подкладкой могут "съедать" пространство и визуально увеличивать грудь. В твоём случае они просто не нужны — выбирай мягкие, но формодержащие материалы.
  • Размер — это не S или M
    Ориентируйся на параметры чашек, а не на общую размерную сетку. Это поможет найти модель, которая точно подойдёт именно тебе.
  • Какие фасоны не подойдут
    Треугольные бикини, купальники с открытыми плечами, шнуровками, множеством ремешков и глубоким вырезом не обеспечивают нужной поддержки. К тому же они часто визуально "утяжеляют" верх. Лучше сразу исключить такие модели.
  • Слитный купальник — недооцененный герой
    Его часто недооценивают, но для обладательниц пышной груди он может стать отличным решением. Особенно если модель достаточно закрытая, с высокой линией декольте — она визуально вытягивает силуэт и фиксирует грудь.

Уточнения

Купа́льник или купа́льный костю́м — одежда для купания и отдыха у воды.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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