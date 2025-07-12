Купальник, который держит лучше слов: спасение для большой груди

Рекомендации по выбору купальника при пышных формах тела и большом объёме груди

1:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето в разгаре, а вместе с ним — и поиски идеального купальника. Но если у тебя большая грудь, покупка купальника превращается в целое испытание. Нужно, чтобы и сидел хорошо, и поддержка была надёжной, и силуэт выглядел гармонично. Рассказываем, как справиться с этой задачей.

Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в купальнике

Широкие лямки — маст-хэв

Тонкие бретельки могут быть стильными, но поддержки от них ждать не стоит. А вот широкие лямки — это комфорт, устойчивость и сбалансированный образ. Лучше, если они регулируются.

Тонкие бретельки могут быть стильными, но поддержки от них ждать не стоит. А вот широкие лямки — это комфорт, устойчивость и сбалансированный образ. Лучше, если они регулируются. Забудь про чашки с уплотнением

Модели с дополнительной подкладкой могут "съедать" пространство и визуально увеличивать грудь. В твоём случае они просто не нужны — выбирай мягкие, но формодержащие материалы.

Модели с дополнительной подкладкой могут "съедать" пространство и визуально увеличивать грудь. В твоём случае они просто не нужны — выбирай мягкие, но формодержащие материалы. Размер — это не S или M

Ориентируйся на параметры чашек, а не на общую размерную сетку. Это поможет найти модель, которая точно подойдёт именно тебе.

Ориентируйся на параметры чашек, а не на общую размерную сетку. Это поможет найти модель, которая точно подойдёт именно тебе. Какие фасоны не подойдут

Треугольные бикини, купальники с открытыми плечами, шнуровками, множеством ремешков и глубоким вырезом не обеспечивают нужной поддержки. К тому же они часто визуально "утяжеляют" верх. Лучше сразу исключить такие модели.

Треугольные бикини, купальники с открытыми плечами, шнуровками, множеством ремешков и глубоким вырезом не обеспечивают нужной поддержки. К тому же они часто визуально "утяжеляют" верх. Лучше сразу исключить такие модели. Слитный купальник — недооцененный герой

Его часто недооценивают, но для обладательниц пышной груди он может стать отличным решением. Особенно если модель достаточно закрытая, с высокой линией декольте — она визуально вытягивает силуэт и фиксирует грудь.

Уточнения

Купа́льник или купа́льный костю́м — одежда для купания и отдыха у воды.



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