Купальник, который держит лучше слов: спасение для большой груди

Лето в разгаре, а вместе с ним — и поиски идеального купальника. Но если у тебя большая грудь, покупка купальника превращается в целое испытание. Нужно, чтобы и сидел хорошо, и поддержка была надёжной, и силуэт выглядел гармонично. Рассказываем, как справиться с этой задачей.
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Девушка в купальнике
Широкие лямки — маст-хэв Тонкие бретельки могут быть стильными, но поддержки от них ждать не стоит. А вот широкие лямки — это комфорт, устойчивость и сбалансированный образ. Лучше, если они регулируются.
Забудь про чашки с уплотнением Модели с дополнительной подкладкой могут "съедать" пространство и визуально увеличивать грудь. В твоём случае они просто не нужны — выбирай мягкие, но формодержащие материалы.
Размер — это не S или M Ориентируйся на параметры чашек, а не на общую размерную сетку. Это поможет найти модель, которая точно подойдёт именно тебе.
Какие фасоны не подойдут Треугольные бикини, купальники с открытыми плечами, шнуровками, множеством ремешков и глубоким вырезом не обеспечивают нужной поддержки. К тому же они часто визуально "утяжеляют" верх. Лучше сразу исключить такие модели.
Слитный купальник — недооцененный герой Его часто недооценивают, но для обладательниц пышной груди он может стать отличным решением. Особенно если модель достаточно закрытая, с высокой линией декольте — она визуально вытягивает силуэт и фиксирует грудь.
Уточнения
Купа́льник или купа́льный костю́м — одежда для купания и отдыха у воды.