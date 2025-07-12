Под глазами поселились мешки? Пора их выселить без суда и следствия

Эта практика включает "гримасы" и фиксации определённых выражений. Такие упражнения активизируют мышцы лица, стимулируют кровообращение и укрепляют кожу, предупреждая провисания, носогубные складки и появление второго подбородка.
Заниматься лучше вечером — после тренировки лицу нужно отдыхать. Начните с 5 минут в день и постепенно увеличивайте время до получаса.
5 базовых упражнений
Подтянуть овал лица Выдвиньте нижнюю челюсть вперёд, задержитесь на 30 секунд. Затем — глубоко под верхнюю челюсть, снова 30 секунд. Повторите влево и вправо. Полный цикл — 3 раза. Это помогает укрепить мышцы подбородка и шеи.
Убрать носогубные складки Надуйте щеки. Представьте шарик во рту и медленно "перекатывайте" его: вправо, вниз, влево, вверх — а затем в обратном порядке. Повторите 6 раз. Так тренируются мышцы щёк.
Укрепить скулы Сделайте "скептичное" лицо: сожмите губы, прищурьте глаза, стисните зубы. Задержитесь на 5-10 секунд. Затем — "улыбка Джокера": как можно шире растяните губы, покажите зубы, распахните глаза. Повторите цикл 6 раз — это тонизирует кожу и усиливает выработку коллагена.
Проработать щёки Сложите губы "уточкой", как для поцелуя. Вытяните их вперёд, задержитесь на 30 секунд. Повторите 5 раз. Это упражнение придаёт щекам тонус и упругость.
Избавиться от мешков под глазами Подмигивайте поочерёдно каждым глазом — по 10 раз. Это активизирует лимфоотток и улучшает микроциркуляцию.
Уточнения
Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.