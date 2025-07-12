Под глазами поселились мешки? Пора их выселить без суда и следствия

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Йога для лица помогает устранить морщины и подтянуть овал лица
2:04
Моя семья » Красота и стиль

Можно бесконечно мазать лицо кремами, но если не включать в уход работу с мышцами, результаты будут минимальными. Мимика — ключ к упругости кожи, и именно её берёт на вооружение фейс-йога.

Японский массаж
Фото: https://i.pinimg.com/736x/af/41/29/af4129399603f9c5625a6c811b5d4625.jpg
Японский массаж

Эта практика включает "гримасы" и фиксации определённых выражений. Такие упражнения активизируют мышцы лица, стимулируют кровообращение и укрепляют кожу, предупреждая провисания, носогубные складки и появление второго подбородка.

Заниматься лучше вечером — после тренировки лицу нужно отдыхать. Начните с 5 минут в день и постепенно увеличивайте время до получаса.

5 базовых упражнений

  1. Подтянуть овал лица
    Выдвиньте нижнюю челюсть вперёд, задержитесь на 30 секунд. Затем — глубоко под верхнюю челюсть, снова 30 секунд. Повторите влево и вправо. Полный цикл — 3 раза. Это помогает укрепить мышцы подбородка и шеи.
  2. Убрать носогубные складки
    Надуйте щеки. Представьте шарик во рту и медленно "перекатывайте" его: вправо, вниз, влево, вверх — а затем в обратном порядке. Повторите 6 раз. Так тренируются мышцы щёк.
  3. Укрепить скулы
    Сделайте "скептичное" лицо: сожмите губы, прищурьте глаза, стисните зубы. Задержитесь на 5-10 секунд. Затем — "улыбка Джокера": как можно шире растяните губы, покажите зубы, распахните глаза. Повторите цикл 6 раз — это тонизирует кожу и усиливает выработку коллагена.
  4. Проработать щёки
    Сложите губы "уточкой", как для поцелуя. Вытяните их вперёд, задержитесь на 30 секунд. Повторите 5 раз. Это упражнение придаёт щекам тонус и упругость.
  5. Избавиться от мешков под глазами
    Подмигивайте поочерёдно каждым глазом — по 10 раз. Это активизирует лимфоотток и улучшает микроциркуляцию.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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