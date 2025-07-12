Под глазами поселились мешки? Пора их выселить без суда и следствия

Йога для лица помогает устранить морщины и подтянуть овал лица

2:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Можно бесконечно мазать лицо кремами, но если не включать в уход работу с мышцами, результаты будут минимальными. Мимика — ключ к упругости кожи, и именно её берёт на вооружение фейс-йога.

Фото: https://i.pinimg.com/736x/af/41/29/af4129399603f9c5625a6c811b5d4625.jpg Японский массаж

Эта практика включает "гримасы" и фиксации определённых выражений. Такие упражнения активизируют мышцы лица, стимулируют кровообращение и укрепляют кожу, предупреждая провисания, носогубные складки и появление второго подбородка.

Заниматься лучше вечером — после тренировки лицу нужно отдыхать. Начните с 5 минут в день и постепенно увеличивайте время до получаса.

5 базовых упражнений

Подтянуть овал лица

Выдвиньте нижнюю челюсть вперёд, задержитесь на 30 секунд. Затем — глубоко под верхнюю челюсть, снова 30 секунд. Повторите влево и вправо. Полный цикл — 3 раза. Это помогает укрепить мышцы подбородка и шеи. Убрать носогубные складки

Надуйте щеки. Представьте шарик во рту и медленно "перекатывайте" его: вправо, вниз, влево, вверх — а затем в обратном порядке. Повторите 6 раз. Так тренируются мышцы щёк. Укрепить скулы

Сделайте "скептичное" лицо: сожмите губы, прищурьте глаза, стисните зубы. Задержитесь на 5-10 секунд. Затем — "улыбка Джокера": как можно шире растяните губы, покажите зубы, распахните глаза. Повторите цикл 6 раз — это тонизирует кожу и усиливает выработку коллагена. Проработать щёки

Сложите губы "уточкой", как для поцелуя. Вытяните их вперёд, задержитесь на 30 секунд. Повторите 5 раз. Это упражнение придаёт щекам тонус и упругость. Избавиться от мешков под глазами

Подмигивайте поочерёдно каждым глазом — по 10 раз. Это активизирует лимфоотток и улучшает микроциркуляцию.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.



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