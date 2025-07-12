Секретный шампунь с алоэ: как сделать дома увлажняющее средство

Бюджетный уход, который работает: мыло из алоэ своими руками

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Знали ли вы, что обычная бабоса (алоэ вера) может заменить полку с кремами и сыворотками? Это не просто растение, а настоящий эликсир для кожи — успокаивает, увлажняет и восстанавливает.

Фото: https://i.pinimg.com/originals/1f/31/56/1f3156d8e2c0342edc8fca9cf5543d71.jpg Девушка моет голову

Что даёт мыло с бабосой:

Интенсивное увлажнение — гель растения удерживает влагу и делает кожу мягкой.

Заживление и защита — бабоса помогает при микроповреждениях и раздражениях.

Противовоспалительный эффект — борется с высыпаниями и ускоряет восстановление.

Мягкий уход — подходит даже для чувствительной кожи.

Как приготовить:

Вам понадобится:

Гель из одного крупного листа бабосы

200-250 г глицериновой мыльной основы

1 ст. л. масла (кокосового или оливкового)

10 капель эфирного масла (на выбор)

Силиконовые формы

Пошагово:

Извлеките прозрачный гель из листа, избегая жёлтого слоя. Растопите мыльную основу на водяной бане. Добавьте гель, растительное и эфирное масло, перемешайте. Разлейте смесь по формам и оставьте до полного застывания. Храните в сухом месте, лучше использовать открытую мыльницу.

Чем можно усилить эффект:

Белая глина — для жирной кожи

Овсянка — лёгкий пилинг

Мёд — питание и дополнительная защита

Использование:

Такое мыло подойдёт для умывания, душа, а также ухода за кожей после солнца. Пользоваться можно ежедневно. Если появится дискомфорт — прекратите применение.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.



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