Секретный шампунь с алоэ: как сделать дома увлажняющее средство
Бюджетный уход, который работает: мыло из алоэ своими руками
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Знали ли вы, что обычная бабоса (алоэ вера) может заменить полку с кремами и сыворотками? Это не просто растение, а настоящий эликсир для кожи — успокаивает, увлажняет и восстанавливает.
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Девушка моет голову
Что даёт мыло с бабосой:
- Интенсивное увлажнение — гель растения удерживает влагу и делает кожу мягкой.
- Заживление и защита — бабоса помогает при микроповреждениях и раздражениях.
- Противовоспалительный эффект — борется с высыпаниями и ускоряет восстановление.
- Мягкий уход — подходит даже для чувствительной кожи.
Как приготовить:
Вам понадобится:
- Гель из одного крупного листа бабосы
- 200-250 г глицериновой мыльной основы
- 1 ст. л. масла (кокосового или оливкового)
- 10 капель эфирного масла (на выбор)
- Силиконовые формы
Пошагово:
- Извлеките прозрачный гель из листа, избегая жёлтого слоя.
- Растопите мыльную основу на водяной бане.
- Добавьте гель, растительное и эфирное масло, перемешайте.
- Разлейте смесь по формам и оставьте до полного застывания.
- Храните в сухом месте, лучше использовать открытую мыльницу.
Чем можно усилить эффект:
- Белая глина — для жирной кожи
- Овсянка — лёгкий пилинг
- Мёд — питание и дополнительная защита
Использование:
Такое мыло подойдёт для умывания, душа, а также ухода за кожей после солнца. Пользоваться можно ежедневно. Если появится дискомфорт — прекратите применение.
Уточнения
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова