Не белые и не чёрные: какая обувь сделает ваш образ актуальным этим летом

Кремовый — главный цвет обуви лета 2025

3:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

При выборе обуви многие из нас предпочитают базовые цвета, которые легко сочетаются с другими элементами гардероба. Хотя это может показаться довольно скучным, есть оттенки, способные привнести свежесть и оригинальность в любой образ. Летом 2025 года таким оттенком станет нежный кремовый, который добавит образу стильный ретро-шарм. Но где найти лучшие модели?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Туфли

Кремовый — главный цвет обуви летом 2025 года

Черный и коричневый цвета остаются универсальными для обуви круглый год. Однако летом мы можем позволить себе больше разнообразия, включая оттенки, которые не всегда уместны в холодное время года. Сдержанные летние модели, такие как сандалии на ремешках, мюли и балетки, представлены в широкой палитре, удовлетворяющей вкус каждой модницы.

Если вы предпочитаете классику и не следуете за последними трендами, светлые и естественные тона станут вашим выбором. Бежевый — это новый черный, но нежный кремовый также заслуживает внимания, придавая образу элегантный ретро-настроение. И речь идет не только о кремовых туфлях Мэри Джейн, утверждает marianne.cz.

Идеальное дополнение к узорчатым платьям

Кремовые летние туфли обладают тем же преимуществом, что и обувь в других натуральных оттенках — они сочетаются с чем угодно. Переключившись с кроссовок на более формальную обувь, они станут идеальным элементом гардероба для сдержанного минимализма и эстетики Old Money, символизирующей традиционную элегантность. Например, кремовые туфли с открытой пяткой станут легким акцентом для строгого черного образа, а также подойдут для посещения Уимблдона с легким брючным костюмом или элегантным платьем миди. Кроме того, кремовые туфли — это лучший выбор для летних узоров, особенно для горошка, который в 2025 году будет на пике популярности.

Кремовые туфли в стиле бохо 2025

На первый взгляд, кремовые туфли кажутся прерогативой любителей элегантности. Однако в 2025 году они прекрасно впишутся и в стиль бохо. Причина — их сочетание с вязаным крючком кружевом, популярным в текущем сезоне. Вязаные крючком балетки, босоножки с завязками на щиколотке и эспадрильи, выполненные в нейтральном кремовом цвете, станут универсальной летней обувью, добавляя образу праздничного настроения.

Кремовые туфли будут прекрасно смотреться с шоколадно-коричневыми платьями, которые станут повседневным аналогом маленьких черных платьев. Также они гармонично сочетаются с вязаной крючком одеждой, улучшают стиль расклешенных макси-юбок или добавляют элегантности "пижамным" брюкам с эластичным поясом.

Уточнения

Ту́фли — обувь, закрывающая ногу не выше щиколотки.





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