Летние распродажи: как собрать идеальный гардероб и сэкономить

Всегда на стиле — и недорого: 10 вещей, которые стоит приобрести на летних распродажах

2:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Все с нетерпением ждут лета, чтобы обновить свой гардероб. Однако самые выгодные покупки можно совершить в конце летнего сезона.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Девушка в платье

Сейчас самое подходящее время для снижения цен на товары, и те, кто планирует будущее, активно пользуются этим. В то время как дизайнеры работают над новыми коллекциями, можно приобрести настоящие жемчужины моды по очень привлекательным ценам.

Модные эксперты утверждают, что покупки в этот период означают приобретение качественных вещей по сниженной стоимости, которые прослужат вам долгие годы.

Например, стилист Эрин Уолш в интервью журналу InStyle отметила, что философия "меньше значит больше" подразумевает выбор одежды, подходящей для различных ситуаций: от повседневных до более торжественных.

Журнал People акцентирует внимание на том, что распродажи в конце сезона предоставляют идеальную возможность приобрести качественные вещи по отличным скидкам, особенно от известных брендов.

Умный гардероб

Эксперты советуют отдавать предпочтение классическим силуэтам и легким материалам, таким как лен и хлопок. Эти ткани идеально подходят для летних дней, обеспечивая комфорт и создавая элегантный образ.

Например, льняное платье или отлично сидящая рубашка являются универсальными элементами гардероба, которые прекрасно сочетаются как самостоятельно, так и в многослойных образах, подходя как для повседневной носки, так и для официальных мероприятий, пишет ndmais.com.br.

Широкие брюки, строгие шорты и джинсы прямого кроя также следуют этой логике. Джинсы прямого кроя всегда остаются актуальными и легко сочетаются с различными элементами гардероба.

По данным Condé Nast Traveler, хлопковая рубашка является незаменимой вещью в летнем гардеробе.

Вечные летние тренды:

Сумка из натуральных материалов (соломы или рафии);

Широкополая соломенная шляпа;

Солнечные очки классического дизайна;

Кожаные или замшевые сандалии;

Однотонное бикини классического кроя;

Легкий льняной блейзер;

Кафтаны или легкие туники;

Платья свободного кроя;

Белая хлопковая рубашка;

Легкая джинсовая куртка.

Уточнения

Распродажа — популярный в торговой сфере способ скорейшего сбыта товаров по сниженным ценам вследствие тех или иных причин.



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