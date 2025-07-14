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Увеличение губ: секреты, о которых вам никто не говорил

Увеличение губ: как часто можно делать инъекции и не навредить
6:15
Моя семья » Красота и стиль

Процедура увеличения губ с использованием филлеров продолжает набирать популярность. Она позволяет сделать губы более объемными и выразительными. Однако важно понимать, как часто можно повторять такую процедуру и какие ограничения существуют, чтобы не навредить здоровью. В этой статье разберемся, как часто можно увеличивать губы, что будет, если не соблюдать рекомендации, и как избежать осложнений.

Увеличение губ
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Увеличение губ

Когда стоит обратиться за увеличением губ

Увеличение губ может быть актуально как для молодых женщин, так и для более зрелых. Процедура решает различные задачи в зависимости от возраста и состояния кожи.

  • Для молодых пациентов увеличение губ может быть необходимо при тонких, асимметричных или плохо очерченных губах. Даже небольшая коррекция в таких случаях позволяет добиться более гармоничного и привлекательного внешнего вида.
  • Для возрастных пациентов губы с течением времени теряют объем, появляются морщины, контуры становятся менее четкими. Легкая коррекция позволяет вернуть губам свежесть и выразительность, сгладить возрастные изменения.

Как проходит процедура увеличения губ

Процесс увеличения губ обычно занимает около 30 минут и включает несколько этапов:

  • Обезболивание: для максимального комфорта перед введением препарата наносится анестезирующий крем.
  • Введение филлера: специалист вводит препарат, основанный на гиалуроновой кислоте, в необходимую зону губ.
  • Распределение препарата: после введения препарата проводится легкий массаж для равномерного распределения вещества.

Важно помнить, что для губ используются только те филлеры, которые имеют подходящую вязкость и плотность, так как неподобающие составы могут привести к нежелательным последствиям.

Как долго держится эффект

Результат от увеличения губ сохраняется в среднем от 6 до 9 месяцев, но этот срок может варьироваться в зависимости от:

  • Индивидуальных особенностей организма: активная мимика, обмен веществ, наличие вредных привычек (например, курение) могут ускорить процесс рассасывания филлера.
  • Типа филлера: новые препараты на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты чаще дают более длительный эффект, до 12-18 месяцев.

Некоторые пациенты могут заметить уменьшение объема уже через 3-6 месяцев.

Частота процедур: сколько раз можно увеличивать губы

Существует несколько ключевых рекомендаций по частоте процедур, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать негативных последствий:

  • Между процедурами должно пройти минимум 4 недели: это необходимо для того, чтобы ткани адаптировались и препарат равномерно распределился.
  • Оптимально делать коррекцию не чаще 1-2 раз в год: частое введение филлеров может привести к ухудшению состояния кожи и губ.

Переходить к повторным инъекциям можно не ранее, чем через 1 месяц, чтобы оценить результаты первой процедуры и избежать перегрузки тканей.

Чем грозит частое увеличение губ

Невыполнение рекомендаций и слишком частые процедуры могут привести к целому ряду проблем:

  • Нарушение пропорций: губы могут стать слишком объемными, а их контуры — неестественными.
  • Отечность: чрезмерное количество филлера может вызвать долгосрочные отеки и дискомфорт.
  • Фиброз: образование плотных участков в тканях, что может нарушить эстетику губ и потребовать более сложной коррекции.
  • Неравномерность: филлер может неравномерно распределяться, создавая узелки или другие неровности.

Чтобы избежать этих последствий, важно строго следовать рекомендациям по частоте процедур и объемам вводимого препарата.

Какие побочные эффекты возможны после увеличения губ

После процедуры увеличения губ могут возникнуть некоторые неприятные, но обычно временные эффекты:

  • Отек: проходит в течение нескольких дней.
  • Синяки: могут появляться после инъекций, но исчезают через 5-7 дней.
  • Небольшая болезненность: возможно ощущение дискомфорта, которое проходит через несколько часов.

Однако, если процедура выполнена неправильно или не соблюдены условия стерильности, могут возникнуть более серьезные осложнения:

  • Ишемия (нарушение кровоснабжения тканей), что требует немедленного вмешательства.
  • Эмболия (попадание препарата в сосуд), что также требует оперативного решения проблемы.

В редких случаях могут возникнуть аллергические реакции или инфекционные осложнения.

Как правильно ухаживать за губами после процедуры

После процедуры важно соблюдать несколько рекомендаций для минимизации рисков и достижения наилучшего результата:

  • Не трогайте губы и не массируйте их в первые 24 часа.
  • Избегайте макияжа на губах в течение 1-2 дней после инъекций.
  • Откажитесь от горячих напитков и поцелуев в первые сутки.
  • Не посещайте сауны, бани и бассейны в течение недели после процедуры.

Такие меры помогут избежать лишней нагрузки на губы и ускорят восстановление.

Когда увеличение губ точно не подходит

Процедура увеличения губ не рекомендуется при:

  • Беременности и лактации.
  • Активной стадии инфекций или воспалений в области губ.
  • Системных заболеваниях, таких как диабет или аутоиммунные болезни.

Также не стоит проводить процедуру при склонности к образованию келоидных рубцов.

Увеличение губ может быть отличным способом улучшить внешний вид, но важно подходить к этому процессу с умом. Чрезмерная частота инъекций может вызвать неприятные последствия, в то время как умеренные и правильно выполненные процедуры гарантируют естественный результат и сохранение здоровья тканей.

Уточнения

Косметология - наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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