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5 ошибок в мытье волос, которые делают их тусклыми — меняем привычки и ждем результат

5 привычек ухода за волосами, которые нужно забыть для здоровых локонов
2:07
Моя семья » Красота и стиль

Шампунь «для объёма», маска «как в салоне» и уход за 3000 рублей — всё это не спасёт, если вы продолжаете мыть голову неправильно. Именно в этом простом ритуале кроются ошибки, из-за которых волосы становятся тусклыми, ломкими и теряют блеск. Разбираем 5 привычек, которые стоит навсегда забыть, если вы хотите красивые, здоровые волосы — без дорогостоящих процедур.

Выпадение волос
Фото: https://i.pinimg.com/736x/6b/1e/a5/6b1ea59f8bae05e1152055fbc5a10a03.jpg
Выпадение волос

Привычка №1: Слишком горячая вода

Горячая вода раскрывает кутикулы волос, но делает это слишком агрессивно. В итоге волосы становятся пористыми, сухими и ломкими. Лучше использовать тёплую воду для мытья и прохладную — для финального ополаскивания.

 Привычка №2: Вы наносите шампунь на длину

Шампунь создан для очищения кожи головы, а не кончиков. Когда вы растираете его по всей длине, вы просто сушите волосы. Наносите средство только у корней — пена сама «дотянется» до концов.

Привычка №3: Вы трёте волосы полотенцем

Это кажется мелочью, но механическое трение повреждает структуру волоса. Не «выкручивайте» волосы и не трите их — просто промокните мягким полотенцем или используйте футболку из хлопка.

 
Привычка №4: Слишком часто (или слишком редко)


Ежедневное мытьё может пересушить кожу головы, редкое — забить поры и спровоцировать выпадение. Оптимально: 2–3 раза в неделю, если у вас нормальный тип кожи.

💆‍♀️ Привычка №5: Вы забываете про массаж

Массаж головы во время мытья стимулирует кровообращение, активирует рост волос и улучшает питание корней. Лёгкие круговые движения — и ваши волосы скажут спасибо.

 
Заключение

Ваши волосы — не просто украшение, а зеркало ваших привычек. И всё начинается с воды, рук и внимания. Меняя всего 5 шагов, вы заметите результат уже через пару недель — без дорогих баночек.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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