Секреты стройности: как массаж сухой щеткой изменит вашу фигуру за 30 дней

Массаж сухой щёткой называют домашним детоксом, стимулятором лимфы и антицеллюлитным оружием. Но правда ли, что обычная щетина и пара движений способны подтянуть силуэт, разгладить кожу и сделать вас стройнее? Ответ: да, если вы делаете это правильно и регулярно. И через месяц вы точно заметите: тело стало другим.
Щетина стимулирует лимфатическую систему, ускоряя выведение лишней жидкости. Итог — минус отёки, минус "ватные ноги", плюс чувство лёгкости с утра.
Кровь приливает к коже, ткани получают больше кислорода. Это «зажигание» изнутри — и результат виден: кожа начинает сиять.
Массаж убирает ороговевшие клетки. Кожа становится гладкой, впитывает кремы в два раза лучше и перестаёт шелушиться.
Регулярная стимуляция кожи и подкожной клетчатки — это реально видимое улучшение текстуры.
Важно: не нажимайте слишком сильно. Щётка не должна царапать или вызывать раздражение.
Сухой массаж — это не волшебство, но он работает как включатель для вашего тела. И если вы подарите себе эти 5 минут в день — кожа ответит благодарностью. И фигура — тоже.
Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.
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Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?