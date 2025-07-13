Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Электронные помощники в городе не оправдывают свою стоимость, считают эксперты
Опытные программисты растеряны: ИИ не ускоряет работу, а замедляет
Юристы объяснили цель оферты Nasim Bahr Kish по выкупу акций Астраханского порта
Тувалу — страна, которая в будущем может уйти под воду. Полезные советы для туристов от Аманды Кофи
Три простых рецепта ягодного мороженого: наслаждайтесь летом, не тратя много усилий на приготовление
Что исключить из питания: 16 продуктов, которые негативно влияют на здоровье
Жена Петросяна дала совет женщинам по поиску спутника жизни
Обследование организма: какие виды чек-ап программ существуют и кому они показаны
Мобильные приложения помогают снизить вес без похода в спортзал

Секреты стройности: как массаж сухой щеткой изменит вашу фигуру за 30 дней

Сухая щётка и немного терпения: вот что станет с кожей уже через месяц
2:05
Моя семья » Красота и стиль

Массаж сухой щёткой называют домашним детоксом, стимулятором лимфы и антицеллюлитным оружием. Но правда ли, что обычная щетина и пара движений способны подтянуть силуэт, разгладить кожу и сделать вас стройнее? Ответ: да, если вы делаете это правильно и регулярно. И через месяц вы точно заметите: тело стало другим. 

Массаж сухой щеткой
Фото: Designed by Freepik by teksomolika is licensed under Public domian
Массаж сухой щеткой

Что происходит с телом при сухом массаже?

1. Запускается лимфодренаж

Щетина стимулирует лимфатическую систему, ускоряя выведение лишней жидкости. Итог — минус отёки, минус "ватные ноги", плюс чувство лёгкости с утра.

2. Улучшается микроциркуляция

Кровь приливает к коже, ткани получают больше кислорода. Это «зажигание» изнутри — и результат виден: кожа начинает сиять.

3. Уходит серый оттенок и сухость

Массаж убирает ороговевшие клетки. Кожа становится гладкой, впитывает кремы в два раза лучше и перестаёт шелушиться.

4. Постепенно смягчается целлюлит

Регулярная стимуляция кожи и подкожной клетчатки — это реально видимое улучшение текстуры.

Как делать правильно — и не навредить

  • Делайте массаж утром, перед душем
  • Используйте щётку со средней жёсткостью
  • Движения — по направлению к сердцу, от стоп вверх
  • 5–10 минут ежедневно — достаточно
  • После — душ и увлажняющий крем

Важно: не нажимайте слишком сильно. Щётка не должна царапать или вызывать раздражение.

Что вы заметите через 30 дней

  • Меньше отёков и тяжести в теле
  • Больше тонуса и визуальной «стройности»
  • Гладкая, ровная кожа — особенно на бёдрах и ягодицах
  • Улучшение цвета кожи и её плотности

Сухой массаж — это не волшебство, но он работает как включатель для вашего тела. И если вы подарите себе эти 5 минут в день — кожа ответит благодарностью. И фигура — тоже.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Авто
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru Аудио 
Водителям рекомендовали отвечать не помню на вопрос ГАИ об алкоголе
Авто
Водителям рекомендовали отвечать не помню на вопрос ГАИ об алкоголе Аудио 
Почему стоит понимать жесты байкеров — даже если вы за рулём авто
Авто
Почему стоит понимать жесты байкеров — даже если вы за рулём авто Аудио 
Популярное
Стая окружает, но не нападает: загадочная тактика волков, против которой бессилен даже медведь

Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?

Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины"
Не спешим пробовать: почему мясо акул не становится популярным в мировом меню
Машины со стальными нервами: почему за этими моделями охотятся даже спустя 20 лет
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 способа превратить её в сокровище для дома
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Последние материалы
Жена Петросяна дала совет женщинам по поиску спутника жизни
Сухая щётка и немного терпения: вот что станет с кожей уже через месяц
Обследование организма: какие виды чек-ап программ существуют и кому они показаны
Мобильные приложения помогают снизить вес без похода в спортзал
Как кукушка заставляет других птиц вырастить своих птенцов
Учёные нашли бактерии, борющиеся с опасными ПФАС в вашем кишечнике
Почему Копенгаген стал самым комфортным городом, а Вена потеряла позиции
Как добиться хрустящей и сладкой свеклы
Удаление катализатора может повлиять на прохождение ТО — эксперт даёт советы
Экономисты не рекомендуют покупать доллары — ограничения и низкая доходность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.