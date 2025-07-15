6 модных спасений в жару: что надеть, чтобы не страдать и не выглядеть скучно

Даже если кажется, что город вот-вот расплавится от жары, это не повод выходить из дома в футболке мужа и шортах из школы. Лето — отличное время, чтобы быть стильной, не перегреваясь. Главное — знать, какие вещи действительно работают на жаре, а какие превращают тебя в ходячий парник.
Когда асфальт шипит под подошвами, полиэстер — враг номер один. Идеальные летние ткани:
Эти материалы позволяют коже дышать и отводят влагу. В синтетике вы сваритесь, особенно если едете в метро.
Многие ошибочно думают, что в жару нужно открыться максимально. На самом деле:
Выбирайте свободные силуэты: рубашки, туники, юбки и брюки-палаццо. Даже если на улице +35, в таких вещах тело дышит и не перегревается.
Простое летнее платье из хлопка или льна — уже хорошая база. Но если добавить:
— получится стильный образ, как из соцсетей. Секрет: аксессуары создают настроение, даже если вы в обычном сарафане.
Пара шорт (джинсовые, хлопковые, велосипедки) — хорошо. Но ещё лучше, если поверх надеть:
Такой образ работает и на прогулке, и на работе без строгого дресс-кода.
Длинная юбка из хлопка или штапеля — гениальное решение:
Сочетайте с укороченными топами, майками, блузками, добавляйте ремешки, платки и сумку в стиле 70-х. Обувь — на ваше усмотрение: от шлёпанцев до босоножек.
Когда лень или жарко — спасают базовые комплекты:
Этот образ не кричит "я старалась", но выглядит очень по-летнему и дорого.
Совет напоследок: не забывайте про солнцезащиту — модный образ не спасёт от ожога. SPF, очки и головной убор — обязательны.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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