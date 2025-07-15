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6 модных спасений в жару: что надеть, чтобы не страдать и не выглядеть скучно

Что носить летом в жару: советы для комфортного образа
2:58
Моя семья » Красота и стиль

Даже если кажется, что город вот-вот расплавится от жары, это не повод выходить из дома в футболке мужа и шортах из школы. Лето — отличное время, чтобы быть стильной, не перегреваясь. Главное — знать, какие вещи действительно работают на жаре, а какие превращают тебя в ходячий парник.

Девушка в голубом платье
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в голубом платье

Только натуральные ткани — никакой синтетики!

Когда асфальт шипит под подошвами, полиэстер — враг номер один. Идеальные летние ткани:

  • Хлопок.
  • Лен.
  • Шелк.
  • Лиоцелл.
  • Вискоза (в небольшом проценте).

Эти материалы позволяют коже дышать и отводят влагу. В синтетике вы сваритесь, особенно если едете в метро.

Длинные рукава и макси — это не наказание

Многие ошибочно думают, что в жару нужно открыться максимально. На самом деле:

  • Длинные рукава защищают от солнца.
  • Макси-длина не даёт коже перегреваться.
  • Оверсайз — ваш спаситель.

Выбирайте свободные силуэты: рубашки, туники, юбки и брюки-палаццо. Даже если на улице +35, в таких вещах тело дышит и не перегревается.

Платья + аксессуары = образ без усилий

Простое летнее платье из хлопка или льна — уже хорошая база. Но если добавить:

  • Шляпу.
  • Плетёную сумку.
  • Крупные серьги или платок.
  • Сандалии или эспадрильи.

— получится стильный образ, как из соцсетей. Секрет: аксессуары создают настроение, даже если вы в обычном сарафане.

Рубашка + шорты = универсальный летний сет

Пара шорт (джинсовые, хлопковые, велосипедки) — хорошо. Но ещё лучше, если поверх надеть:

  • Лёгкую льняную рубашку (можно завязать на талии или оставить расстёгнутой).
  • Эспадрильи или сандалии.
  • Сумку-мешок или кросс-боди.

Такой образ работает и на прогулке, и на работе без строгого дресс-кода.

Макси-юбки снова в моде — и это прекрасно

Длинная юбка из хлопка или штапеля — гениальное решение:

  • Не липнет к телу.
  • Пропускает воздух.
  • Прячется всё, что хочется прикрыть.

Сочетайте с укороченными топами, майками, блузками, добавляйте ремешки, платки и сумку в стиле 70-х. Обувь — на ваше усмотрение: от шлёпанцев до босоножек.

Минимализм, но с характером

Когда лень или жарко — спасают базовые комплекты:

  • Брюки или шорты изо льна.
  • Простая майка или топ.
  • Акцентная сумка или яркие очки.

Этот образ не кричит "я старалась", но выглядит очень по-летнему и дорого.

Совет напоследок: не забывайте про солнцезащиту — модный образ не спасёт от ожога. SPF, очки и головной убор — обязательны.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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