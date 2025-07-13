Минус килограммы без Оземпика: правда ли, что чайный гриб помогает худеть

Комбуча возвращается — не как жуткая банка с "медузой" на кухне, а как модный напиток, который обещает похудение без уколов и страданий. Правда это или хайп? Разбираемся.
Когда-то он стоял почти в каждом советском доме — мутная банка с хлопающим на дне "грибом", кисло-сладкий запах, скептические взгляды детей и вера взрослых в его чудодейственную силу. Сегодня чайный гриб, или комбуча, переживает вторую молодость — и теперь это не просто напиток для "бодрости", а едва ли не конкурент дорогущему "Оземпику".
Недавнее исследование в Бразилии вызвало настоящий ажиотаж: группа добровольцев с лишним весом ежедневно пила всего 200 мл домашней комбучи в течение 8 недель. Без диеты. Без спорта. Без приложений с подсчётом калорий.
Результат? У них изменилась микрофлора кишечника, причём настолько, что биом стал напоминать биом худых людей. Особенно выросли:
Вывод: кишечник начал работать иначе, без внешнего давления и сложных процедур.
Александр Лаврищев, терапевт и автор телеграм-канала "Просто пилюля", сразу ставит акценты:
"Комбуча действительно помогает микрофлоре. Но не заменяет физическую активность и питание. Это не волшебная пилюля — это вспомогательный инструмент. Диету всё равно придётся соблюдать, если хотите реальные результаты".
Он напоминает, что подобный эффект достигается даже при пересадке фекалий - да, звучит неаппетитно, но работает. Комбуча, в этом смысле, — мягкий аналог: помогает запустить внутренние изменения.
Совет: если вы давно не пили чайный гриб — начните с 50 мл в день и наблюдайте за реакцией организма.
Да, но в комплексе. Комбуча:
Но! Без баланса в питании и движения это будет как пить минералку и ждать кубики на животе. Чайный гриб работает как "фон" — помогает организму легче справляться с нагрузками и формировать правильную микробиоту.
Если вы ищете мягкую, натуральную поддержку организма, чайный гриб может быть классным помощником. Он не заменит спорт и разумное питание, но поможет организму работать чище и тише, особенно если вы не готовы к агрессивным методам вроде уколов и таблеток, сообщает woman.ru.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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