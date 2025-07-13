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Минус килограммы без Оземпика: правда ли, что чайный гриб помогает худеть

Напиток из чайного гриба снижает воспаление и улучшает метаболизм
3:35
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Комбуча возвращается — не как жуткая банка с "медузой" на кухне, а как модный напиток, который обещает похудение без уколов и страданий. Правда это или хайп? Разбираемся.

Комбуча
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Комбуча

От СССР до TikTok: перерождение чайного гриба

Когда-то он стоял почти в каждом советском доме — мутная банка с хлопающим на дне "грибом", кисло-сладкий запах, скептические взгляды детей и вера взрослых в его чудодейственную силу. Сегодня чайный гриб, или комбуча, переживает вторую молодость — и теперь это не просто напиток для "бодрости", а едва ли не конкурент дорогущему "Оземпику".

Что говорят учёные: просто пей — и худей

Недавнее исследование в Бразилии вызвало настоящий ажиотаж: группа добровольцев с лишним весом ежедневно пила всего 200 мл домашней комбучи в течение 8 недель. Без диеты. Без спорта. Без приложений с подсчётом калорий.

Результат? У них изменилась микрофлора кишечника, причём настолько, что биом стал напоминать биом худых людей. Особенно выросли:

  • Akkermansia muciniphila: борется с воспалением и укрепляет кишечную стенку;
  • Subdoligranulum: регулирует уровень сахара и жиров в крови.

Вывод: кишечник начал работать иначе, без внешнего давления и сложных процедур.

Комментарий врача: чудо или просто эффект поддержки

Александр Лаврищев, терапевт и автор телеграм-канала "Просто пилюля", сразу ставит акценты:

"Комбуча действительно помогает микрофлоре. Но не заменяет физическую активность и питание. Это не волшебная пилюля — это вспомогательный инструмент. Диету всё равно придётся соблюдать, если хотите реальные результаты".

Он напоминает, что подобный эффект достигается даже при пересадке фекалий - да, звучит неаппетитно, но работает. Комбуча, в этом смысле, — мягкий аналог: помогает запустить внутренние изменения.

Что важно знать перед тем, как завести гриб на кухне

  • У напитка есть противопоказания: особенно у людей с гастритом, язвой, повышенной кислотностью.
  • Самодельная комбуча может быть слишком кислой: не у всех желудок выдержит.
  • Бутилированные версии из магазина часто содержат сахар или подсластители: это может свести на нет весь "оздоровительный" эффект.
  • Возможна индивидуальная непереносимость: не все бактерии — друзья.

Совет: если вы давно не пили чайный гриб — начните с 50 мл в день и наблюдайте за реакцией организма.

И всё-таки — помогает ли он худеть

Да, но в комплексе. Комбуча:

  • Регулирует микрофлору.
  • Снижает воспаление.
  • Поддерживает метаболизм.

Но! Без баланса в питании и движения это будет как пить минералку и ждать кубики на животе. Чайный гриб работает как "фон" — помогает организму легче справляться с нагрузками и формировать правильную микробиоту.

Итог: чайный гриб — это не Оземпик, но шанс на здоровье

Если вы ищете мягкую, натуральную поддержку организма, чайный гриб может быть классным помощником. Он не заменит спорт и разумное питание, но поможет организму работать чище и тише, особенно если вы не готовы к агрессивным методам вроде уколов и таблеток, сообщает woman.ru.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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