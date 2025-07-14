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Icy blue — цвет, который делает жару стильной: почему все модницы уже в нём

Нежный цвет icy blue — альтернатива белому и пастели летом
3:31
Моя семья » Красота и стиль

Если на улице +35, а в гардеробе всё ещё скучно — обратите внимание на icy blue. Это главный цвет лета 2025, и он не просто модный — он волшебный.

Девушка в голубом платье
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в голубом платье

Он охлаждает взгляд, делает кожу визуально ярче, и мгновенно превращает простой лук в продуманный образ. Бонус: этот цвет не требует сложных сочетаний. Он сам за себя.

Почему icy blue — это новая модная база

  • Чистый и холодный, но не стерильный.
  • Выглядит дорого, даже если это обычная футболка.
  • Идеален для жары - визуально охлаждает.
  • Сочетается с загаром и подчеркивает оттенок кожи.
  • Подходит для любого случая: работа, свидание, отпуск, прогулка.

Как его носят модные бренды

Модные дома дружно признали icy blue хитом сезона:

  • Chloé: нежные летящие платья,
  • Ermanno Scervino: строгие костюмы с элегантным кроем,
  • Acne Studios: оверсайз-куртки и трикотаж,
  • Chanel: топы-халтеры и широкие брюки в тон.

Смысл один — icy blue работает лучше любого принта.

Монохром в icy blue: эффект "дорогой простоты"

Если не хотите думать о сочетаниях — просто наденьте icy blue с головы до ног:

  • Струящийся костюм (жакет + брюки).
  • Платье-комбинация + туфли в тон.
  • Футболка + шорты или юбка.
  • Рубашка + топ + джинсы.

Этот оттенок делает образ цельным и свежим — как стакан ледяной воды в полдень.

Что выбрать в этом цвете

Вот базовый "ледяной" гардероб на лето:

  • Рубашка из тонкого хлопка: носите как платье, накидку или в комплекте с шортами.
  • Шёлковая юбка миди: в офис или на ужин.
  • Брюки-палаццо: на пляж и в город.
  • Кардиган на прохладный вечер.
  • Спортивный костюм icy blue: стильно и уютно.
  • Платье-комбинация: основа под всё: от кроссовок до каблуков.

Аксессуары и макияж: icy blue захватывает всё

Этот цвет вышел за пределы одежды:

  • Сумки и сандалии: добавляют нужный акцент.
  • Очки с голубыми стёклами: смотрятся супер-футуристично.
  • Маникюр icy blue: особенно на коротких ногтях.
  • Стрелки, тени и даже волосы: дерзко, но мягко.

Маленький совет: с чем сочетать icy blue

Если хочется микса — вот пары безошибочного вкуса:

  • Icy blue + серебро - для нарядного выхода.
  • Icy blue + белый - идеально для лета.
  • Icy blue + нежно-бежевый или молочный - для офиса и прогулок.
  • Icy blue + деним - простой способ выглядеть как с обложки.

Почему icy blue — это must-have сезона

  • Не приедается: не такой очевидный, как розовый.
  • Подходит всем: универсален и для блондинок, и для брюнеток.
  • Смотрится легко: даже в жару не перегружает образ.
  • Не требует вложений: даже недорогая вещь в этом цвете выглядит дорого.

Хочется освежиться? Начните с icy blue

Добавьте в гардероб хотя бы одну вещь в этом цвете — и почувствуете разницу. Icy blue делает образ утонченным без усилий. Он не кричит, а нашептывает стиль. А мы уже собрали для вас подборку вещей — от кардиганов до сандалий — всё в модном ледяном оттенке.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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