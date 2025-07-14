Icy blue — цвет, который делает жару стильной: почему все модницы уже в нём

Нежный цвет icy blue — альтернатива белому и пастели летом

3:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если на улице +35, а в гардеробе всё ещё скучно — обратите внимание на icy blue. Это главный цвет лета 2025, и он не просто модный — он волшебный.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в голубом платье

Он охлаждает взгляд, делает кожу визуально ярче, и мгновенно превращает простой лук в продуманный образ. Бонус: этот цвет не требует сложных сочетаний. Он сам за себя.

Почему icy blue — это новая модная база

Чистый и холодный , но не стерильный.

, но не стерильный. Выглядит дорого , даже если это обычная футболка.

, даже если это обычная футболка. Идеален для жары - визуально охлаждает.

- визуально охлаждает. Сочетается с загаром и подчеркивает оттенок кожи.

и подчеркивает оттенок кожи. Подходит для любого случая: работа, свидание, отпуск, прогулка.

Как его носят модные бренды

Модные дома дружно признали icy blue хитом сезона:

Chloé: нежные летящие платья,

нежные летящие платья, Ermanno Scervino: строгие костюмы с элегантным кроем,

строгие костюмы с элегантным кроем, Acne Studios: оверсайз-куртки и трикотаж,

оверсайз-куртки и трикотаж, Chanel: топы-халтеры и широкие брюки в тон.

Смысл один — icy blue работает лучше любого принта.

Монохром в icy blue: эффект "дорогой простоты"

Если не хотите думать о сочетаниях — просто наденьте icy blue с головы до ног:

Струящийся костюм (жакет + брюки).

Платье-комбинация + туфли в тон.

Футболка + шорты или юбка.

Рубашка + топ + джинсы.

Этот оттенок делает образ цельным и свежим — как стакан ледяной воды в полдень.

Что выбрать в этом цвете

Вот базовый "ледяной" гардероб на лето:

Рубашка из тонкого хлопка: носите как платье, накидку или в комплекте с шортами.

носите как платье, накидку или в комплекте с шортами. Шёлковая юбка миди: в офис или на ужин.

в офис или на ужин. Брюки-палаццо: на пляж и в город.

на пляж и в город. Кардиган на прохладный вечер .

. Спортивный костюм icy blue: стильно и уютно.

стильно и уютно. Платье-комбинация: основа под всё: от кроссовок до каблуков.

Аксессуары и макияж: icy blue захватывает всё

Этот цвет вышел за пределы одежды:

Сумки и сандалии: добавляют нужный акцент.

добавляют нужный акцент. Очки с голубыми стёклами: смотрятся супер-футуристично.

смотрятся супер-футуристично. Маникюр icy blue: особенно на коротких ногтях.

особенно на коротких ногтях. Стрелки, тени и даже волосы: дерзко, но мягко.

Маленький совет: с чем сочетать icy blue

Если хочется микса — вот пары безошибочного вкуса:

Icy blue + серебро - для нарядного выхода.

+ - для нарядного выхода. Icy blue + белый - идеально для лета.

+ - идеально для лета. Icy blue + нежно-бежевый или молочный - для офиса и прогулок.

+ - для офиса и прогулок. Icy blue + деним - простой способ выглядеть как с обложки.

Почему icy blue — это must-have сезона

Не приедается: не такой очевидный, как розовый.

не такой очевидный, как розовый. Подходит всем: универсален и для блондинок, и для брюнеток.

универсален и для блондинок, и для брюнеток. Смотрится легко: даже в жару не перегружает образ.

даже в жару не перегружает образ. Не требует вложений: даже недорогая вещь в этом цвете выглядит дорого.

Хочется освежиться? Начните с icy blue

Добавьте в гардероб хотя бы одну вещь в этом цвете — и почувствуете разницу. Icy blue делает образ утонченным без усилий. Он не кричит, а нашептывает стиль. А мы уже собрали для вас подборку вещей — от кардиганов до сандалий — всё в модном ледяном оттенке.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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