Брак или модный прорыв? Джинсы, которые сделают ваш образ круче без единого страза

Модные джинсы со смещённой талией снова в тренде

3:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждое лето мы ищем ту самую вещь, с которой начнётся новая глава в гардеробе. Иногда это босоножки, иногда — новая помада. А порой — пара нестандартных джинсов, способных заменить весь наряд. В этом сезоне на пике — джинсы со смещённой талией, или, как их шутливо называют стилисты, джинсы "с браком".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в широких джинсах

На первый взгляд они будто неправильно застёгнуты, как если бы вы в спешке застегнули не ту пуговицу. Но именно в этой "небрежности" и кроется весь модный смысл.

Зачем вам такие джинсы

Эта модель — идеальный выбор для тех, кто:

не выносит кричащие принты.

устал от декоративных камней и наклеек.

хочет добавить образу изюминку без переусердствования.

предпочитает необычный крой вместо лишнего декора.

Красота в асимметрии: как работают джинсы с перекрёстной застёжкой

Несовершенство в крое визуально

Удлиняет силуэт , создавая эффект "вытянутого" торса.

, создавая эффект "вытянутого" торса. Делает акцент на талии - даже там, где она не ярко выражена.

- даже там, где она не ярко выражена. Мягко обнимает живот , не создавая складок и дискомфорта.

, не создавая складок и дискомфорта. Смещает визуальные пропорции, за счёт чего фигура смотрится стройнее.

Особенно эффектно модель смотрится в светлых оттенках

Выбеленный деним.

Серый.

Молочный.

Чем светлее ткань, тем отчётливее виден крой, и тем выразительнее становится "неправильная" застёжка. А значит, образ смотрится намеренно стильным.

Универсальны для всех фигур

Эти джинсы — настоящая находка для обладательниц:

Прямого силуэта (добавляют изгибов).

Фигуры "яблоко" (мягко очерчивают талию).

Пышных форм (не подчёркивают объём, а играют с пропорциями).

Они работают как в жизни, так и на фото: даже простая фотография в зеркале с ними выглядит стильно — потому что крой сам по себе "модный".

С чем носить: балетки, которые удивят

Идеальный дуэт — джинсы с перекрёстной застёжкой + балетки. Причём не простые, а из необычных материалов:

Сетчатые (почти прозрачные).

(почти прозрачные). Желейные (в духе 2000-х).

(в духе 2000-х). С лентами на щиколотке.

Вязаные или трикотажные.

С открытой пяткой.

Добавьте к этому простую майку, рубашку или топ — и образ готов. Главное правило: верх не должен перекрывать зону талии, иначе весь эффект теряется.

Когда носить и зачем это вам

Эти джинсы — не просто сезонный тренд, а стильная база, которую:

Можно надеть в офис — с пиджаком и лоферами.

Легко носить на прогулку — с топом и кроссовками.

Удобно сочетать в путешествии — с рубашкой и шлёпанцами.

Если однажды вы устанете от асимметрии — просто наденьте удлинённый верх, и джинсы превратятся в самую обычную базу. Универсальность — один из главных плюсов этой модели.

Почему стоит попробовать

Это не каприз тренда, а удобная альтернатива скучным моделям.

Они не требуют усилий в комбинировании, но всегда выглядят эффектно.

Выделяют из толпы, не превращая образ в карнавал.

Пусть эта маленькая "ошибка кроя" станет вашей большой фишкой.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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