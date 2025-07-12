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Ужасный секрет вашего крема: один компонент может испортить кожу на годы

Опасные компоненты в косметике: как избежать ужасных последствий
2:28
Моя семья » Красота и стиль

Один компонент в косметике может превратить лицо в зону бедствия. Рассказываем, как не угробить кожу, даже если крем — «топовый».Красивая упаковка, приятный аромат, отличные отзывы.  Вы наносите крем с удовольствием. А спустя неделю — покраснение, стянутость, прыщи или пятна. И вы не понимаете, в чём дело. Иногда достаточно одного компонента, чтобы запустить цепную реакцию раздражений, воспалений и даже пигментации. И самое страшное — эффект может остаться с вами надолго.

Девушка наносит крем
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка наносит крем

Ингредиенты-ловушки: что искать в составе

1. Минеральное масло (Mineral Oil)

Закупоривает поры, создаёт плёнку, мешает коже дышать. Особенно опасно для жирной и комбинированной кожи. Может провоцировать акне и комедоны.

2. Денатурированный спирт (Alcohol Denat)

Даёт ощущение "легкости", но разрушает защитный барьер кожи. В результате — обезвоживание, шелушение, повышенная чувствительность.

3. Отдушки и парфюмы (Fragrance, Parfum)

Часто становятся причиной аллергических реакций, особенно на чувствительной коже. И никакой уход уже не спасает — только реабилитация.

4. Лаурет и лаурилсульфат (SLS, SLES)

Используются в пенящихся кремах и умывалках. Могут вызывать сухость, раздражение и провоцировать микроповреждения.

Как это влияет на кожу — и почему последствия могут быть необратимыми

Повреждённый липидный барьер — это как сломанная броня. Влага испаряется, бактерии проникают, воспаления становятся хроническими. А пигментные пятна, купероз и аллергии — лишь часть последствий, которые не исчезают даже после отмены продукта.

И да — всё это может случиться из-за одного компонента

  • Что делать, чтобы не попасть в ловушку
  • Читайте состав, а не слоганы
  • Делайте патч-тесты перед первым применением
  •  Избегайте длинных списков "активов" — чем проще, тем лучше
  • Не доверяйте коже блогера — ориентируйтесь на свою

Иногда лучший уход — это не «самый популярный» крем, а осознанный выбор с учётом вашей кожи. Не все ингредиенты одинаково полезны — и порой враг прячется в самом сердце формулы.

Уточнения

Крем — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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