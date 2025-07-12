Ужасный секрет вашего крема: один компонент может испортить кожу на годы

Один компонент в косметике может превратить лицо в зону бедствия. Рассказываем, как не угробить кожу, даже если крем — «топовый».Красивая упаковка, приятный аромат, отличные отзывы. Вы наносите крем с удовольствием. А спустя неделю — покраснение, стянутость, прыщи или пятна. И вы не понимаете, в чём дело. Иногда достаточно одного компонента, чтобы запустить цепную реакцию раздражений, воспалений и даже пигментации. И самое страшное — эффект может остаться с вами надолго.
Закупоривает поры, создаёт плёнку, мешает коже дышать. Особенно опасно для жирной и комбинированной кожи. Может провоцировать акне и комедоны.
Даёт ощущение "легкости", но разрушает защитный барьер кожи. В результате — обезвоживание, шелушение, повышенная чувствительность.
Часто становятся причиной аллергических реакций, особенно на чувствительной коже. И никакой уход уже не спасает — только реабилитация.
Используются в пенящихся кремах и умывалках. Могут вызывать сухость, раздражение и провоцировать микроповреждения.
Повреждённый липидный барьер — это как сломанная броня. Влага испаряется, бактерии проникают, воспаления становятся хроническими. А пигментные пятна, купероз и аллергии — лишь часть последствий, которые не исчезают даже после отмены продукта.
Иногда лучший уход — это не «самый популярный» крем, а осознанный выбор с учётом вашей кожи. Не все ингредиенты одинаково полезны — и порой враг прячется в самом сердце формулы.
Крем — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?