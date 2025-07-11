Никогда не ложитесь спать с грязным лицом: вот что с вашей кожей произойдёт за одну ночь

Устали, не хочется, "ничего страшного", "я же сегодня почти не красилась" — звучит знакомо? Ночь — не повод игнорировать умывание, даже если вы не пользовались тональныv. На коже скапливаются пыль, жир, пот, микрочастицы макияжа, остатки SPF. И если не смыть всё это перед сном, она начнёт мстить. Причём быстро.
Кожа ночью восстанавливается. Но если она покрыта «панцирем» из грязи, себума и пыли, процесс нарушается. Появляются чёрные точки, прыщи, раздражение.
Окислительный стресс от загрязнений запускает преждевременное старение. Без ночного очищения свободные радикалы «гуляют» по коже, разрушая коллаген.
Если не умываться на ночь регулярно, кожа становится серой, уставшей и будто «запылённой». Никакой хайлайтер не спасёт — она просто перестаёт дышать.
Вы можете наносить самую премиальную сыворотку, но если наносите её на грязную кожу — эффект нулевой. Активные компоненты просто не доходят до цели.
Нет. Этого недостаточно. Только вода не смывает SPF, жир, макияж и загрязнения. Нужен полноценный этап: средство + вода + мягкое полотенце или салфетка.
Очищение — это не каприз и не просто шаг рутины. Это основа здоровой кожи. И если вы хотите сиять без тонны макияжа — смывайте всё перед сном. Всегда.
Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.
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Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?