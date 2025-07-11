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Никогда не ложитесь спать с грязным лицом: вот что с вашей кожей произойдёт за одну ночь

Вы не умылись на ночь? Вот что начнёт происходить с вашей кожей уже через неделю
2:03
Моя семья » Красота и стиль

Устали, не хочется, "ничего страшного", "я же сегодня почти не красилась" — звучит знакомо? Ночь — не повод игнорировать умывание, даже если вы не пользовались тональныv. На коже скапливаются пыль, жир, пот, микрочастицы макияжа, остатки SPF. И если не смыть всё это перед сном, она начнёт мстить. Причём быстро.

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Фото: https://img.freepik.com/premium-photo/portrait-lady-with-lifting-arrows-face-white-background_116547-58565.jpg?semt=ais_hybrid
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Что происходит, когда вы ложитесь спать с грязным лицом?

1. Поры забиваются, воспаления растут

Кожа ночью восстанавливается. Но если она покрыта «панцирем» из грязи, себума и пыли, процесс нарушается. Появляются чёрные точки, прыщи, раздражение.

2. Кожа стареет быстрее

Окислительный стресс от загрязнений запускает преждевременное старение. Без ночного очищения свободные радикалы «гуляют» по коже, разрушая коллаген.

3. Потеря сияния и тусклый цвет лица

Если не умываться на ночь регулярно, кожа становится серой, уставшей и будто «запылённой». Никакой хайлайтер не спасёт — она просто перестаёт дышать.

4. Дорогой уход не работает

Вы можете наносить самую премиальную сыворотку, но если наносите её на грязную кожу — эффект нулевой. Активные компоненты просто не доходят до цели.

А если просто умыться водой?

Нет. Этого недостаточно. Только вода не смывает SPF, жир, макияж и загрязнения. Нужен полноценный этап: средство + вода + мягкое полотенце или салфетка.

Для вечернего очищения идеально подойдут:

  • Мягкие гели без сульфатов
  • Гидрофильные масла
  • Кремовые очищающие бальзамы

Очищение — это не каприз и не просто шаг рутины. Это основа здоровой кожи. И если вы хотите сиять без тонны макияжа — смывайте всё перед сном. Всегда.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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