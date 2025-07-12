Секретные практики мастеров: кутикула теперь не та, что была раньше

Мастер по маникюру Сикова назвала безопасные средства для размягчения кутикулы

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Современный уход за кутикулой — это не просто эстетика, а полноценная забота о здоровье ногтей. Летом особенно хочется видеть руки ухоженными, но и в остальное время года кутикула требует внимания.

Фото: https://i.pinimg.com/originals/83/8e/fb/838efb910a6dbc5a550a09133070d10f.jpg Здоровые ногти

Забудьте о ванночках

Мастера всё чаще отказываются от распаривания. Вместо этого в ход идут фрезы, мягкие ремуверы и сухие техники — они снижают риск воспалений, грибка и микротравм. Такой подход подходит даже тем, у кого чувствительная кожа и проблемные ногти.

Что в составе важно

Ремуверы с AHA-кислотами, папаином и экстрактом ананаса деликатно размягчают кутикулу, не затрагивая здоровую кожу. Их можно использовать и дома — между визитами к мастеру.

Современные масла для кутикулы обогащены витаминами, пробиотиками и экстрактами растений. Они не только питают, но и восстанавливают кожу. Среди популярных — масла жожоба, арганы, чайного дерева, а также добавки с ниацинамидом и скваланом.

Пилочный маникюр — альтернатива классике

Безопасная техника, где кутикула не режется, а шлифуется пилкой. Это позволяет:

избежать порезов и заусенцев;

замедлить рост кутикулы;

сохранить естественную форму ногтя;

снизить воспаления у чувствительной кожи.

Эта техника подходит для салона и домашнего ухода (если у вас есть опыт работы с инструментом).

Необрезной подход — новый стандарт

Отодвигать, а не срезать кутикулу — всё больше мастеров и клиентов придерживаются именно этого метода. Кутикула сохраняет защитную функцию, а её рост становится менее активным. Такой уход помогает ногтям расти правильно и предотвращает расслоение и врастание.

Без домашнего ухода не обойтись

Регулярность — ключ к результату. В арсенале современных пользователей — сыворотки, патчи, перчатки с пропиткой и индивидуальные схемы ухода. Всё это помогает поддерживать результат салонной процедуры.

Уточнения

Кути́кула (от лат. cuticula — «кожица») — сложно устроенное образование, лежащее поверх эпителиального слоя у многих беспозвоночных.



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