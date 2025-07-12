Секретные практики мастеров: кутикула теперь не та, что была раньше

Современный уход за кутикулой — это не просто эстетика, а полноценная забота о здоровье ногтей. Летом особенно хочется видеть руки ухоженными, но и в остальное время года кутикула требует внимания.
Мастера всё чаще отказываются от распаривания. Вместо этого в ход идут фрезы, мягкие ремуверы и сухие техники — они снижают риск воспалений, грибка и микротравм. Такой подход подходит даже тем, у кого чувствительная кожа и проблемные ногти.
Ремуверы с AHA-кислотами, папаином и экстрактом ананаса деликатно размягчают кутикулу, не затрагивая здоровую кожу. Их можно использовать и дома — между визитами к мастеру.
Современные масла для кутикулы обогащены витаминами, пробиотиками и экстрактами растений. Они не только питают, но и восстанавливают кожу. Среди популярных — масла жожоба, арганы, чайного дерева, а также добавки с ниацинамидом и скваланом.
Безопасная техника, где кутикула не режется, а шлифуется пилкой. Это позволяет:
Эта техника подходит для салона и домашнего ухода (если у вас есть опыт работы с инструментом).
Отодвигать, а не срезать кутикулу — всё больше мастеров и клиентов придерживаются именно этого метода. Кутикула сохраняет защитную функцию, а её рост становится менее активным. Такой уход помогает ногтям расти правильно и предотвращает расслоение и врастание.
Регулярность — ключ к результату. В арсенале современных пользователей — сыворотки, патчи, перчатки с пропиткой и индивидуальные схемы ухода. Всё это помогает поддерживать результат салонной процедуры.
Кути́кула (от лат. cuticula — «кожица») — сложно устроенное образование, лежащее поверх эпителиального слоя у многих беспозвоночных.
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