Стрижки с побочным эффектом: молодость, которую не спрячешь

Стилист Куклина назвала подходящие стрижки для женщин старше 40 лет

1:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С возрастом волосы теряют плотность, а черты лица становятся мягче. Однако правильная стрижка способна не только замаскировать возрастные изменения, но и визуально сделать образ моложе, а волосы — гуще и живее. Вот четыре удачных варианта, которые подходят женщинам любого возраста.

Фото: Designed be Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Парикмахер подстригает клиента в парикмахерской

Удлинённый боб с градуировкой

Универсальный и простой в уходе вариант. Лёгкая градуировка и объем у корней создают эффект пышных волос, а боковой пробор и мягкие волны делают лицо визуально моложе. Особенно хорошо такая стрижка смотрится на тонких волосах. Для объёма при сушке голову наклоняют вниз, а для текстуры используют спрей с морской солью.

Итальянский боб с акцентом на макушке

Многоуровневая стрижка из 70-х возвращается в моду. Плавные переходы по длине придают волосам подвижность, а силуэту лица — вытянутость. Даже редкие пряди визуально становятся гуще. Для поддержания объёма рекомендуется наносить пенку на корни и сушить волосы круглой щёткой вверх от макушки.

Каскад с "перьевой" текстурой

Подходит тем, кто не готов расстаться с длиной, но хочет добавить лёгкости и формы. Многослойность и рваные концы создают динамичный эффект, отвлекают от морщин и придают живость. Для укладки используется воск или крем, который наносят на кончики пальцами без расчёсывания.

Пикси с удлинённой челкой

Короткие стрижки тоже могут быть женственными. Удлинённая асимметричная челка смягчает образ и акцентирует внимание на глазах и скулах. Такая форма визуально "подтягивает" лицо и открывает шею. Чёлку сушат набок, придавая ей воздушность и лёгкость при помощи стайлинга.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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