Стрижки с побочным эффектом: молодость, которую не спрячешь

С возрастом волосы теряют плотность, а черты лица становятся мягче. Однако правильная стрижка способна не только замаскировать возрастные изменения, но и визуально сделать образ моложе, а волосы — гуще и живее. Вот четыре удачных варианта, которые подходят женщинам любого возраста.
Универсальный и простой в уходе вариант. Лёгкая градуировка и объем у корней создают эффект пышных волос, а боковой пробор и мягкие волны делают лицо визуально моложе. Особенно хорошо такая стрижка смотрится на тонких волосах. Для объёма при сушке голову наклоняют вниз, а для текстуры используют спрей с морской солью.
Многоуровневая стрижка из 70-х возвращается в моду. Плавные переходы по длине придают волосам подвижность, а силуэту лица — вытянутость. Даже редкие пряди визуально становятся гуще. Для поддержания объёма рекомендуется наносить пенку на корни и сушить волосы круглой щёткой вверх от макушки.
Подходит тем, кто не готов расстаться с длиной, но хочет добавить лёгкости и формы. Многослойность и рваные концы создают динамичный эффект, отвлекают от морщин и придают живость. Для укладки используется воск или крем, который наносят на кончики пальцами без расчёсывания.
Короткие стрижки тоже могут быть женственными. Удлинённая асимметричная челка смягчает образ и акцентирует внимание на глазах и скулах. Такая форма визуально "подтягивает" лицо и открывает шею. Чёлку сушат набок, придавая ей воздушность и лёгкость при помощи стайлинга.
Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.
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