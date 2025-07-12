Холодец против морщин: что сильнее — бабушкин рецепт или БАД

Нутрициолог Попова: желатин не заменяет полноценный приём коллагена

2:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сегодня коллаген — один из самых обсуждаемых ингредиентов в мире здоровья и красоты. Кто-то считает его "эликсиром молодости", другие — очередной маркетинговой уловкой. Так стоит ли вообще тратиться?

Фото: commons.wikimedia.org by ElsBrinkerink, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Витамины

Что делает коллаген в организме

Коллаген — это основной белок соединительной ткани, он составляет около 30% всех белков нашего тела. Именно он отвечает за прочность связок, эластичность сосудов, гладкость кожи, крепкие ногти и блестящие волосы.

Но с возрастом его естественная выработка падает. Уже после 25 лет — на 1-1,5% в год, а после 40 — до 3%. Итог — морщины, тусклая кожа, слабые суставы и ломкие ногти. А если есть наследственные нарушения, дефицит может проявиться ещё раньше.

Мифы, в которые пора перестать верить

Бульон заменяет коллаген. Теоретически да, но его нужно есть ведрами — и при этом быть уверенным, что у вас идеальное пищеварение.

Желатин — то же самое. Нет. Его биодоступность ниже, а в сладких десертах польза и вовсе стремится к нулю.

Нужен витамин C. Да, он усиливает синтез, но часть пептидов усвоится и без него.

Кремы с коллагеном спасают. Не спасают. Молекулы слишком большие, чтобы проникнуть в кожу — только поверхностный эффект.

Когда коллаген в БАДах действительно работает

Для кожи. 10 г гидролизованного коллагена в день в течение 8-12 недель улучшают увлажнённость и уменьшают морщины.

Для суставов. Помогает при артрозе, особенно I и II тип.Для волос и ногтей. Видимый эффект — через 3-6 месяцев.

"Организм сначала использует коллаген на "жизненно важное”: сосуды, суставы, связки. А уже потом — на кожу", — объясняет нутрициолог Юлия Попова.

Какой выбрать

Морской — лучше усваивается, хорош для кожи.

Животный — доступный, но эффективность ниже.

Растительный — скорее стимулятор, чем коллаген.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.



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