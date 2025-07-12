Холодец против морщин: что сильнее — бабушкин рецепт или БАД

Сегодня коллаген — один из самых обсуждаемых ингредиентов в мире здоровья и красоты. Кто-то считает его "эликсиром молодости", другие — очередной маркетинговой уловкой. Так стоит ли вообще тратиться?
Коллаген — это основной белок соединительной ткани, он составляет около 30% всех белков нашего тела. Именно он отвечает за прочность связок, эластичность сосудов, гладкость кожи, крепкие ногти и блестящие волосы.
Но с возрастом его естественная выработка падает. Уже после 25 лет — на 1-1,5% в год, а после 40 — до 3%. Итог — морщины, тусклая кожа, слабые суставы и ломкие ногти. А если есть наследственные нарушения, дефицит может проявиться ещё раньше.
"Организм сначала использует коллаген на "жизненно важное”: сосуды, суставы, связки. А уже потом — на кожу", — объясняет нутрициолог Юлия Попова.
Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.
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