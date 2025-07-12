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5 граммов клетчатки против 5 лет гормональных качелей: это не реклама, это ужин

Диетолог Олдерсон: брокколи стимулирует фермент CYP1A1 в печени и весь гормональный фон
2:38
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Если слова "брокколи", "клетчатка" и "сульфорафан" до сих пор не ассоциируются у вас с гормональным здоровьем, то, скорее всего, вы недооцениваете один из самых мощных продуктов для женского организма.

брокколи
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
брокколи

Британский диетолог Ханна Олдерсон уверяет: брокколи и её ростки — незаменимый элемент ежедневного рациона, если вы хотите наладить гормональный фон, поддержать печень и нормализовать работу кишечника.

Ускоряет выведение лишнего эстрогена

Крестоцветные овощи, к которым относится брокколи, богаты индол-3-карбинолом (I3C). При переваривании он превращается в дииндолилметан (DIM) — активное соединение, помогающее печени расщеплять эстроген на безопасные метаболиты.

"DIM помогает печени расщеплять эстроген на более безопасные и легко выводимые формы”, — объясняет Олдерсон.

Это особенно важно, ведь избыток эстрогена может вызывать болезненные менструации, ПМС, набухание груди, усталость и резкие перепады настроения.

Ростки брокколи — концентрат пользы

Обычная брокколи полезна, но её ростки — настоящая "суперверсия". Они содержат больше сульфорафана — вещества, которое усиливает детоксикацию и стимулирует работу печени.

"Думайте о ростках как о концентрированной версии. Они великолепны в небольших дозах и могут стать отличным ежедневным дополнением к салатам или смузи”, — говорит Олдерсон.

Ростки легко найти в магазинах или вырастить дома. Их польза особенно заметна при регулярном потреблении — даже в небольших количествах.

Брокколи активирует печень

Печень — главный орган детоксикации. Сырая или слегка приготовленная на пару брокколи запускает выработку фермента CYP1A1, который участвует в обезвреживании гормонов.

"Этот фермент — первый шаг в процессе очищения печени”, — отмечает диетолог.

Это значит, что брокколи помогает не только выводить эстроген, но и предотвращает его накопление.

5 граммов клетчатки в каждой чашке

Клетчатка — не просто "наполнитель”. Она поддерживает микробиом, регулирует уровень сахара в крови и участвует в гормональной регуляции.

"В функциональной медицине клетчатку мы считаем ежедневной терапией”, — объясняет диетолог Роуз Фергюсон.

Если кишечник работает эффективно, гормоны выводятся вовремя — особенно важно для баланса эстрогена.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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