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Когда пот — не беда: цвета, которые маскируют даже жару

Лучшие цвета одежды для маскировки пота в жаркую погоду — подборка стилистов
2:00
Моя семья » Красота и стиль

Ты когда-нибудь ловила себя на мысли, что футболка из синтетики сохнет моментально — но пахнет при этом так, будто ты в ней пробежала марафон? Всё дело в свойствах тканей: молекулы пота легко испаряются с искусственных материалов, но вместе с ними поднимается и характерный "аромат".

Гипергидроз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гипергидроз

Чтобы избежать таких неловких ситуаций, выбирай натуральные ткани — хлопок, лен или пеньку. Они медленнее впитывают запах, а микроскопические капли пота буквально застревают в волокнах, не распространяясь по воздуху.

Но одежда должна быть не только удобной, но и практичной. Особенно если ты проводишь день в транспорте, офисе или на улице. Вот какие цвета, по мнению стилистов, помогут маскировать пятна пота лучше всего.

5 место — черный

Он действительно спасает, когда нужно скрыть следы влаги: поглощает свет, сочетается с любыми цветами. Но есть минус — на солнце греется как сковорода, так что потеть в нем ты будешь еще больше.

4 место — темно-серый

Если светло-серый подставляет, выдавая малейшие капли, то его темный брат делает все наоборот. Особенно хорош — угольно-серый. Стильно, спокойно и практично.

3 место — темно-синий

Классика офисного гардероба, которая работает и в жару. Он достаточно темный, чтобы скрыть влагу, но при этом элегантный и универсальный.

2 место — белый

Неожиданно, но факт: на белом пот видно меньше, чем, скажем, на бежевом. К тому же белый отражает солнце, помогая тебе дольше сохранять прохладу.

1 место — узоры

Лучший способ "спрятать" пятна — сделать так, чтобы никто их вообще не заметил. Мелкий принт или абстракция рассеивает внимание, отвлекая от возможных следов. Главное — избегай слишком светлого фона.

Уточнения

Пот — водный раствор солей и органических веществ, выделяемый потовыми железами.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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