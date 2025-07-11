Бессолевая диета, как билет в обе стороны: минус 3 кг и плюс слабость

Бессолевая диета при отеках и лишнем весе: показания и противопоказания

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Кажется, всё просто: убери соль — и вода уйдёт, тело подтянется, вес снизится. Но работает ли это на самом деле для всех? Спойлер: нет. И вот почему.

Фото: pixabay.com by mkupiec7 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Соль

Что такое бессолевая диета

Эта система питания не случайно вызывает споры. С одной стороны, она действительно помогает убрать лишнюю воду, тем самым уменьшить отёки и немного снизить вес. С другой — не каждому она подходит, и пользоваться ею стоит с умом.

Основные правила:

Отказ от соли и солёных продуктов.

Продолжительность — от 5 дней до 2 недель.

Возможный результат — минус 3 кг за неделю.

Подходит только для краткосрочного применения.

Что можно есть:

Крупы, овощи и фрукты

Постное мясо и птица

Кисломолочные продукты

Что придётся исключить:

Колбасы и сосиски

Солёные снеки

Маринады и копчёности

Идеально — не просто убрать соль из солонки, но и внимательно читать состав продуктов: натрия хлорид может скрываться и в хлебе, и в консервах.

Откуда пошёл страх перед солью

Несколько десятилетий назад соль действительно попала под прицел диетологов. В 1979 году на международном симпозиуме в Германии её назвали "белой смертью", а вскоре появились первые модные бессолевые диеты.

Интересно, что за предыдущие 45 лет (с 1940 по 1985) потребление соли выросло в 2,4 раза. Вроде бы и неудивительно, что на это отреагировала медицина. Но с тех пор стало понятно: важен не сам натрий, а его баланс в организме.

Есть ли противопоказания

Да, и они серьёзные. Бессолевая диета может быть опасной при:

низком давлении

хронической венозной недостаточности

заболеваниях сердца и сосудов

Именно поэтому любые эксперименты со снижением соли нужно обсуждать с врачом. Не с блогером, не с подругой, не с комментариями под видео.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.



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