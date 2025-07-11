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Этот тренд из соцсетей может испортить волосы — почему его лучше обходить стороной

Миф о тренировке волос: что произойдёт, если перестать мыть голову часто — мнение трихологов
1:48
Моя семья » Красота и стиль

Ты тоже хоть раз спорила с подругами, как часто нужно мыть голову? Один — каждый день, другой — раз в неделю, а кто-то — только по "важным случаям". Но почти каждая хотя бы раз задумывалась: "А можно ли реже?"

Мытьё головы
Фото: https://i.pinimg.com/1200x/b7/d5/3e/b7d53e06ed5e9d0c7efd486b6243a165.jpg
Мытьё головы

Что такое "тренировка волос"

В соцсетях давно гуляет тренд "hair training". Смысл простой: увеличить промежутки между мытьём головы, чтобы "приучить" кожу меньше вырабатывать себум. Блогеры обещают, что так волосы будут дольше оставаться чистыми.

Звучит заманчиво, но трихологи не согласны. Как отмечает Хелен Риви, волосы невозможно "дрессировать". А Эбби Юнг уточняет: выработка кожного сала зависит от гормонов, а не от частоты душа. Пропуская мытьё, ты, скорее, нарушишь микробиом кожи головы, чем достигнешь желаемого эффекта.

Мыть каждый день — это нормально

Да! Мы же умываемся ежедневно, и никто этому не удивляется. То же касается и кожи головы — у неё те же функции, что и у кожи лица. Если тебе удобно мыть голову каждый день — пожалуйста. Это не вредно.

Как мыть голову реже, если всё-таки хочется

Без жертв и экспериментов с запахом помогут простые приёмы:

1. Регулярно расчёсывай волосы

Щётка с натуральной щетиной поможет равномерно распределить кожное сало по длине волос, сделает их более гладкими и создаст массажный эффект. Пара минут перед сном — и через месяц ты заметишь разницу.

2. Добавь в уход шампунь глубокой очистки

Чем чище волосы, тем дольше они сохраняют свежесть. Один раз в неделю используй очищающий шампунь или мягкий скраб для кожи головы.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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