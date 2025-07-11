Этот тренд из соцсетей может испортить волосы — почему его лучше обходить стороной

Ты тоже хоть раз спорила с подругами, как часто нужно мыть голову? Один — каждый день, другой — раз в неделю, а кто-то — только по "важным случаям". Но почти каждая хотя бы раз задумывалась: "А можно ли реже?"
В соцсетях давно гуляет тренд "hair training". Смысл простой: увеличить промежутки между мытьём головы, чтобы "приучить" кожу меньше вырабатывать себум. Блогеры обещают, что так волосы будут дольше оставаться чистыми.
Звучит заманчиво, но трихологи не согласны. Как отмечает Хелен Риви, волосы невозможно "дрессировать". А Эбби Юнг уточняет: выработка кожного сала зависит от гормонов, а не от частоты душа. Пропуская мытьё, ты, скорее, нарушишь микробиом кожи головы, чем достигнешь желаемого эффекта.
Да! Мы же умываемся ежедневно, и никто этому не удивляется. То же касается и кожи головы — у неё те же функции, что и у кожи лица. Если тебе удобно мыть голову каждый день — пожалуйста. Это не вредно.
Без жертв и экспериментов с запахом помогут простые приёмы:
Щётка с натуральной щетиной поможет равномерно распределить кожное сало по длине волос, сделает их более гладкими и создаст массажный эффект. Пара минут перед сном — и через месяц ты заметишь разницу.
Чем чище волосы, тем дольше они сохраняют свежесть. Один раз в неделю используй очищающий шампунь или мягкий скраб для кожи головы.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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