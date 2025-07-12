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Как обычные привычки уродуют ваш стиль: 4 секрета идеального образа

Стилисты рассказали, какие привычки визуально портят образ и делают его дешевле
2:15
Моя семья » Красота и стиль

Желание выглядеть «дорого» — не о ценниках на одежду, а о целостности образа, ухоженности и внимании к деталям. Однако даже самая стильная вещь может проигрывать, если вы допускаете распространённые привычки, которые визуально удешевляют ваш облик. Разберёмся, какие мелочи портят впечатление — и как их устранить.

Серьезная стильная женщина, показывающая жест отрицания
Фото: Designed by Freepik by бензоин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Серьезная стильная женщина, показывающая жест отрицания

Привычка 1: Небрежность в причёске

Даже самый удачный образ теряет эффект, если волосы выглядят неаккуратно. Спутанные, засаленные или давно не обновлённые стрижки визуально придают неопрятность.

Что делать:

Регулярно обновляйте форму волос, следите за чистотой и здоровьем длины. Лучше простая укладка, но ухоженные волосы, чем сложный стайлинг на фоне ломких и тусклых прядей.

Привычка 2: Дешёвые аксессуары

Дешёвый пластик, облезшее покрытие или неаккуратные детали на сумке и обуви бросаются в глаза даже сильнее одежды.

Что делать:

Выбирайте минималистичные аксессуары из качественных материалов. Пусть их будет меньше, но каждый будет работать на образ.

Привычка 3: Неухоженная кожа

Макияж на сухой, шелушащейся коже выглядит хуже любого бюджетного средства. А проблемная кожа, которой не уделяют внимания, сразу выдаёт усталость и стресс.

Что делать:

Регулярный уход, минимум увлажнения и очищения, — и вы уже на шаг ближе к «дорогому» эффекту. Лучше сияющая кожа без макияжа, чем слои тонального на обезвоженной поверхности.

Привычка 4: Слишком много трендов

Гонка за всеми новинками одновременно может сыграть против вас. Тренды быстро устаревают, а перебор делает образ перегруженным и неактуальным.

Что делать:

Оставьте 1–2 акцента и стройте образ на базе классических вещей. Сдержанность — ключ к элегантности.

Вывод

Дорогой образ — это не сумма покупок, а внимание к деталям. Ухоженность, чистота линий, аккуратность и умение сказать «стоп» — вот настоящая роскошь.

Уточнения

Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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