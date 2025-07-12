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Терапия шопинга: как эмоции мешают носить новые вещи из гардероба?

Почему вы не надеваете то, что сами себе выбрали? Ответ вас удивит
2:13
Моя семья » Красота и стиль

Вы покупаете новое платье, но оно так и остаётся с биркой в глубине шкафа? Знакомо? Таких вещей в гардеробе найдётся у каждой не одна. Давайте разберёмся, почему мы не носим то, что сами выбрали, и как с этим справиться.

Брюки на вешалке весенний гардероб
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брюки на вешалке весенний гардероб

Когда шопинг — это терапия, а не необходимость

Покупки давно перестали быть просто «пополнением гардероба». Сегодня это — часть эмоциональной разгрузки. Новый жакет после ссоры, платье «на потом», сумка в честь премии.

Но вот парадокс: чем эмоциональнее покупка, тем выше шанс, что вещь останется нетронутой. Вы не носите её не потому, что она плохая, а потому что это был ответ на стресс, а не реальная потребность. Как шоколадка: мгновенное утешение, последствия — потом.

Кто вы сегодня: икона стиля или жертва социальных сетей?

Вы вдохновились картинкой, блогером, роликом в социальных сетях. Купили что-то «не своё» — и повесили в шкаф. А потом поняли: на вас это выглядит иначе. Или попросту не знаете, куда и с чем это надеть.

Так бывает, когда гардероб перестаёт отражать вашу личность и превращается в модную копилку чужих образов. Неудивительно, что в итоге надеть нечего.

Вещи, которые «слишком красивые» для будней

Вы откладываете их «на особый случай», который всё не наступает. Слишком яркое, слишком дорогое, слишком обязывающее. В результате — вещь пылится, а вы снова в старых джинсах.

Перфекционизм в стиле — коварная ловушка. Если вы ждёте идеального момента, он, скорее всего, не придёт. А то самое платье останется просто мечтой с биркой.

Пора навести ревизию — и надеть лучшее прямо завтра

  1. Перестаньте ждать особого повода
  2. Примерьте новинки дома — с любимыми вещами
  3. Отдайте то, что вас не радует
  4. Сфотографируйте себя в удачных образах — и повесьте эти фото в шкаф

Одежда создана, чтобы её носили. Даже если вы идёте всего лишь за кофе — это уже повод выглядеть красиво.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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