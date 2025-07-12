Терапия шопинга: как эмоции мешают носить новые вещи из гардероба?

Вы покупаете новое платье, но оно так и остаётся с биркой в глубине шкафа? Знакомо? Таких вещей в гардеробе найдётся у каждой не одна. Давайте разберёмся, почему мы не носим то, что сами выбрали, и как с этим справиться.
Покупки давно перестали быть просто «пополнением гардероба». Сегодня это — часть эмоциональной разгрузки. Новый жакет после ссоры, платье «на потом», сумка в честь премии.
Но вот парадокс: чем эмоциональнее покупка, тем выше шанс, что вещь останется нетронутой. Вы не носите её не потому, что она плохая, а потому что это был ответ на стресс, а не реальная потребность. Как шоколадка: мгновенное утешение, последствия — потом.
Вы вдохновились картинкой, блогером, роликом в социальных сетях. Купили что-то «не своё» — и повесили в шкаф. А потом поняли: на вас это выглядит иначе. Или попросту не знаете, куда и с чем это надеть.
Так бывает, когда гардероб перестаёт отражать вашу личность и превращается в модную копилку чужих образов. Неудивительно, что в итоге надеть нечего.
Вы откладываете их «на особый случай», который всё не наступает. Слишком яркое, слишком дорогое, слишком обязывающее. В результате — вещь пылится, а вы снова в старых джинсах.
Перфекционизм в стиле — коварная ловушка. Если вы ждёте идеального момента, он, скорее всего, не придёт. А то самое платье останется просто мечтой с биркой.
Одежда создана, чтобы её носили. Даже если вы идёте всего лишь за кофе — это уже повод выглядеть красиво.
Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте 5 знаков, которые могут свидетельствовать, что ваша кошка на пороге прощания. Поддержите ее в последние часы с любовью и заботой.