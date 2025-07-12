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Микробная бомба на вашем лице: что происходит, когда вы постоянно касаетесь кожи

Повседневная привычка прикасаться к лицу приводит к воспалениям — вот что происходит с кожей
1:58
Моя семья » Красота и стиль

Вам знакомо это? Подпереть подбородок на совещании, почесать щёку в пробке, прикусить палец и тронуть лоб, думая о чём-то важном. Всё это — ежедневная рутина, о которой мы даже не задумываемся. Но именно она может быть тайным врагом вашей кожи. Привычка прикасаться к лицу — одна из самых незаметных и самых разрушительных. 

Акне
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акне

Миллионы бактерий — прямо с ладони на лицо

Наши руки — постоянный контактируют с миром: телефоны, поручни, клавиатуры, деньги. Каждое касание переносит на лицо бактерии, пыль и жир. Идеальная среда для воспалений, особенно если кожа склонна к акне.

Вспомните, сколько раз за день вы трогаете лицо. Даже если это всего 5–10 раз, умножьте это на количество микробов — и получите ответ, откуда берутся внезапные прыщи.

Микроповреждения, которых вы не чувствуете

Ногти, кольца, шероховатость кожи рук — всё это может микроскопически травмировать лицо. А если есть привычка что-то «пощипать» или «поцарапать», то воспаления не заставят себя ждать. Микроповреждения незаметны глазу, но кожа их отлично ощущает.

Уход — насмарку: кремы не спасут

Сколько бы вы ни инвестировали в косметику, привычка трогать лицо подрывает все усилия. Активные ингредиенты не смогут проявить себя, если поверх них — слой уличной пыли с ладони. Кожа просто не может восстанавливаться, если её постоянно трогают.

Что делать?

  • Контролируйте себя: осознанность — первый шаг
  • Замените привычку: держите в руках что-то нейтральное (ручку, резинку)
  • Умывайтесь чаще, если всё же касались лица
  • Идеально — ввести в привычку не трогать лицо вообще

Помните: красивая кожа начинается не только с крема, но и с чистых рук — в прямом смысле.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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