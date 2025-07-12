Микробная бомба на вашем лице: что происходит, когда вы постоянно касаетесь кожи

Вам знакомо это? Подпереть подбородок на совещании, почесать щёку в пробке, прикусить палец и тронуть лоб, думая о чём-то важном. Всё это — ежедневная рутина, о которой мы даже не задумываемся. Но именно она может быть тайным врагом вашей кожи. Привычка прикасаться к лицу — одна из самых незаметных и самых разрушительных.
Наши руки — постоянный контактируют с миром: телефоны, поручни, клавиатуры, деньги. Каждое касание переносит на лицо бактерии, пыль и жир. Идеальная среда для воспалений, особенно если кожа склонна к акне.
Вспомните, сколько раз за день вы трогаете лицо. Даже если это всего 5–10 раз, умножьте это на количество микробов — и получите ответ, откуда берутся внезапные прыщи.
Ногти, кольца, шероховатость кожи рук — всё это может микроскопически травмировать лицо. А если есть привычка что-то «пощипать» или «поцарапать», то воспаления не заставят себя ждать. Микроповреждения незаметны глазу, но кожа их отлично ощущает.
Сколько бы вы ни инвестировали в косметику, привычка трогать лицо подрывает все усилия. Активные ингредиенты не смогут проявить себя, если поверх них — слой уличной пыли с ладони. Кожа просто не может восстанавливаться, если её постоянно трогают.
Помните: красивая кожа начинается не только с крема, но и с чистых рук — в прямом смысле.
Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.
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