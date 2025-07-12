От красного акцента до каффов: самые горячие микротренды сезона

Вы не заметили, как стали частью этих модных микротрендов — вот они

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы не планировали покупать кружево, игнорировали болеро и считали красный "не своим" цветом. А потом — бац! — и вы уже в ажурной кофте с яркой помадой. Это и есть микротренды: вспыхивают внезапно, захватывают ленту — и вы даже не замечаете, как начинаете им следовать.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина в уличном летнем образе с красным платком

Что такое микротренды и почему они такие заразные?

Микротренд — это мини-волна в моде, которая захватывает соцсети и гардеробы в течение нескольких недель. Они не закрепляются как классика, но бьют быстро и ярко. Часто они рождаются из случайного образа блогера, кадра в сериале или вдохновляющей подборки из интернета. Главное — скорость: одно видео может запустить целый фэшн-движение.

Вирусные микротренды 2025, которые уже повсюду

Ретро-болеро и укороченные жакеты — всплеск нулевых с новым акцентом Бантики на всём — от прически до кроссовок Красные акценты — один элемент, и весь образ оживает "Tomato girl" эстетика — тёплый итальянский флер, лето, жара и томаты Каффы на ухе — украшения без проколов снова на пике

Все эти микротренды не требуют полной трансформации образа — они работают как акцент: немного деталей — и вы уже выглядите ультрамодно.

В чём опасность микротрендов?

Они вызывают зависимость. Вы хотите «быть в теме» и хватаете всё подряд. Но через месяц тренд уходит — а в шкафу остаётся вещь, которую уже неловко носить. Решение? Фильтровать, примерять мысленно, не поддаваться ажиотажу — и выбирать те тренды, которые действительно ваши.

Уточнения

Тренд в моде — актуальное (ближайшее, краткосрочное) направление, периодически повторяющаяся тенденция развития моды.



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