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Детокс-косметика: почему маски и кремы не очищают кожу так, как обещает реклама

Очищающие кремы и детокс-сыворотки не делают то, что вы думаете — правда шокирует
2:22
Моя семья » Красота и стиль

Вы, вероятно, видели эти обещания: «детокс-маска», «очищающий эликсир», «крем, выводящий токсины». Всё звучит красиво, дорого и очень многообещающе. Но что такое «детокс кожи» на самом деле? Можно ли действительно «вывести токсины» через поры, если просто нанести маску с углём? Или это — великая маркетинговая сказка? Разбираемся, что работает, а что — иллюзия в красивой банке.

Удивленная девушка
Фото: https://www.freepik.com by cookie-studio
Удивленная девушка

Кожа не фильтр — и не мусоропровод

Самый главный факт: кожа не выводит токсины. Этим занимается печень, почки, лимфатическая система — но не лицо. Поры могут забиваться, воспаляться и загрязняться, но «токсины» через них не выводятся. Так что крем, обещающий «очистить организм через кожу» — это миф. Да, он может сузить поры, увлажнить, освежить — но никакого «детокса» в медицинском смысле он не делает.

Почему тогда кожа реально «просыпается» после ухода?

Потому что правильный уход действительно работает! Очищающие средства, мягкие кислоты, увлажняющие сыворотки — всё это улучшает внешний вид, снимает тусклость, убирает жир и ороговевшие клетки. Это не «детокс», это — косметическое и физиологическое восстановление. То есть результат есть, но причина — не в «выводе токсинов».

Детокс-диеты и кожа: связь есть, но не прямая

Да, если вы едите меньше сахара, больше воды, зелени и антиоксидантов — кожа реагирует. Но и тут дело не в магии, а в уменьшении воспаления и улучшении обмена веществ, а не в «выведении ядов».

Что действительно полезно для «очищающей перезагрузки»?

  • Умывание с мягкими кислотами
  • Лёгкий пилинг 1–2 раза в неделю
  • Сон и достаточное питьё
  • Устойчивый уход без перегруза активами

Детокс кожи — это не волшебство, а грамотный, регулярный уход и забота о здоровье изнутри. Не верьте громким обещаниям на баночках, а выбирайте средства с реальным действием. Ваша кожа не нуждается в чудесах — ей нужен разумный подход.

Уточнения

Шла́ки в органи́зме (также распространён вариант «зашлако́ванность») — псевдонаучный термин, распространённый в альтернативной медицине, обозначающий вредные вещества из пищи и окружающей среды, накапливаемые в организме. Представителями нетрадиционной медицины предлагается применять «очистку от шлаков» или «детоксикацию» для лечения различных болезней.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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