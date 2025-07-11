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Комбинируем, но не покупаем: как создать актуальный образ из базового гардероба

Как выглядеть модно, не покупая ничего нового — ваш шкаф удивит вас
1:45
Моя семья » Красота и стиль

Нет, вам не нужно срочно покупать трендовый жакет, кроссовки за ползарплаты или платье, как у модного блогера. Всё, чтобы выглядеть актуально, уже есть в вашем шкафу. Нужно лишь включить чуть-чуть фантазии — и добавить правильные штрихи. Модный вид — это не вопрос бюджета, а умения адаптировать тренды под себя. Рассказываем, как выглядеть свежо, актуально и «в теме», не потратив ни рубля.

Вешалки
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вешалки

1. Аксессуары меняют всё

Повяжите шарф поверх пальто, добавьте винтажные клипсы, наденьте солнцезащитные очки в пасмурный день. Один интересный акцент способен сделать весь образ модным — даже если вы в базовом джемпере пятилетней давности.

2. Комбинируйте по-новому

Попробуйте надеть платье как юбку, под свитер. Или белую рубашку поверх водолазки. Скомбинируйте то, что раньше никогда не совмещали. Новый взгляд на привычные вещи — залог актуальности.

3. Добавьте контраст

Смелее мешайте стили: грубые ботинки с летящим платьем, спортивную кофту с пальто, офисные брюки с кедами. Современный стиль — это умение играть на грани несовместимого.

4. Следите за деталями

Чистая обувь, выглаженные брюки, маникюр, аккуратная укладка — и вы уже выглядите дорого. Современность — это про аккуратность и уверенность, а не про ярлыки.

Вывод

Необязательно тратить деньги, чтобы выглядеть модно. Всё, что вам нужно — это немного креатива, свежий взгляд на гардероб и уверенность в себе. А тренды пусть подстраиваются под вас, а не наоборот.

Уточнения

В одежде аксессуар — предмет, используемый для дополнения внешнего вида или стиля и наиболее подверженный модным тенденциям, примером аксессуаров также могут являться наручные часы.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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