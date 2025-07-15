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Добавляют почти во все шампуни: компоненты, из-за которых волосы редеют и сохнут

Силиконы, соль и смола в шампуне могут вызвать зуд и воспаление
2:45
Моя семья » Красота и стиль

О здоровье волос обычно заботятся тщательно, а вот кожа головы остаётся без внимания. Между тем, именно она определяет, насколько сильными, густыми и блестящими будут локоны. И если уход организован неправильно, то результат — сухость, зуд и выпадение, даже несмотря на дорогостоящие средства.

Девушка моет голову
Фото: https://i.pinimg.com/originals/1f/31/56/1f3156d8e2c0342edc8fca9cf5543d71.jpg
Девушка моет голову

Часто вред заложен прямо в составе шампуня — и нет, речь вовсе не о сульфатах.

Почему кожа головы важнее, чем кажется

Состояние волос напрямую зависит от кожи под ними. Избыточное использование шампуней от перхоти может усугубить сухость, а горячая вода — полностью смыть естественную защиту. Агрессивные компоненты легко раздражают кожу и истончают волосяные фолликулы.

Чтобы этого избежать, стоит внимательно изучать состав — и избегать следующих ингредиентов.

Опасные компоненты в шампуне

Кокамидопропилбетаин (Cocamidopropyl Betaine)

Часто заменяет сульфаты в "мягких" шампунях. Несмотря на "натуральное происхождение", способен вызывать контактный дерматит, зуд и воспаления кожи головы. Может повредить фолликулы при регулярном применении.

Хлорид натрия (Sodium Chloride)

Обычная поваренная соль добавляется для загущения и усиления очищающего эффекта. Но вместе с тем активно вытягивает влагу, вызывая сухость кожи и ломкость волос.

Силиконы (окончания -thicone, -thiconol)

Создают иллюзию блестящих и гладких волос, однако, оседая на коже головы, блокируют поры и мешают питанию фолликулов. В результате — быстрое загрязнение, жирность и потеря объёма.

Каменноугольная смола (Coal Tar)

Используется в лечебных шампунях, например, от псориаза. Обладает эффективным действием, но содержит канцерогенные вещества. При длительном применении может нанести больше вреда, чем пользы.

Компоненты, которые приносят пользу

  • Алоэ вера - обладает заживляющим и увлажняющим эффектом. Подходит для чувствительной и раздражённой кожи.

  • Масло чайного дерева - борется с воспалениями, регулирует выработку себума, стимулирует обмен в коже головы.

  • Масло перечной мяты - устраняет зуд, нормализует микрофлору и способствует росту волос.

  • Гамамелис - уменьшает раздражение, мягко очищает и удаляет остатки средств с кожи головы.

  • Салициловая кислота - растворяет роговые пробки, регулирует жирность и предотвращает размножение грибков.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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