Добавляют почти во все шампуни: компоненты, из-за которых волосы редеют и сохнут

О здоровье волос обычно заботятся тщательно, а вот кожа головы остаётся без внимания. Между тем, именно она определяет, насколько сильными, густыми и блестящими будут локоны. И если уход организован неправильно, то результат — сухость, зуд и выпадение, даже несмотря на дорогостоящие средства.
Часто вред заложен прямо в составе шампуня — и нет, речь вовсе не о сульфатах.
Состояние волос напрямую зависит от кожи под ними. Избыточное использование шампуней от перхоти может усугубить сухость, а горячая вода — полностью смыть естественную защиту. Агрессивные компоненты легко раздражают кожу и истончают волосяные фолликулы.
Чтобы этого избежать, стоит внимательно изучать состав — и избегать следующих ингредиентов.
Часто заменяет сульфаты в "мягких" шампунях. Несмотря на "натуральное происхождение", способен вызывать контактный дерматит, зуд и воспаления кожи головы. Может повредить фолликулы при регулярном применении.
Обычная поваренная соль добавляется для загущения и усиления очищающего эффекта. Но вместе с тем активно вытягивает влагу, вызывая сухость кожи и ломкость волос.
Создают иллюзию блестящих и гладких волос, однако, оседая на коже головы, блокируют поры и мешают питанию фолликулов. В результате — быстрое загрязнение, жирность и потеря объёма.
Используется в лечебных шампунях, например, от псориаза. Обладает эффективным действием, но содержит канцерогенные вещества. При длительном применении может нанести больше вреда, чем пользы.
Алоэ вера - обладает заживляющим и увлажняющим эффектом. Подходит для чувствительной и раздражённой кожи.
Масло чайного дерева - борется с воспалениями, регулирует выработку себума, стимулирует обмен в коже головы.
Масло перечной мяты - устраняет зуд, нормализует микрофлору и способствует росту волос.
Гамамелис - уменьшает раздражение, мягко очищает и удаляет остатки средств с кожи головы.
Салициловая кислота - растворяет роговые пробки, регулирует жирность и предотвращает размножение грибков.
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.
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