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Уход за кожей после инъекций: правила и ошибки, которые совершают все

После уколов красоты ваша кожа в опасности — если вы забудете об этих правилах
1:52
Моя семья » Красота и стиль

Вы только что вышли от косметолога, кожа слегка напряжена, на щеке — едва заметный след от укола. Всё позади? Увы, нет. Результат от инъекций зависит не только от состава, но и от того, как вы будете ухаживать за кожей в ближайшие дни. Именно после процедур многие совершают ошибки, которые сводят эффект на нет. Рассказываем, что нужно делать после уколов красоты — и чего категорически нельзя.

Увеличение губ
Фото: freepik.com by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Увеличение губ

Что можно и нужно делать

1. Увлажнение — ваш главный друг

Кожа после инъекций нуждается в мягком, но интенсивном увлажнении. Используйте нейтральные кремы с гиалуроновой кислотой, пантенолом или алоэ.

2. Никаких активных компонентов

Забудьте на неделю про ретинол, кислоты и пилинги. Это всё может вызвать раздражение, шелушение и замедлить восстановление кожи.

3. SPF — обязательно!

Даже в пасмурный день используйте солнцезащиту. Ультрафиолет может спровоцировать пигментацию в местах проколов.

4. Спокойствие, только спокойствие

Дайте коже отдых. Никаких массажей, соляриев, саун и тренировок минимум 48 часов.

Главные ошибки после инъекций

  • Прикладывать лёд прямо к коже (можно вызвать сосудистый спазм)
  • Тереть лицо или наносить макияж в первые сутки
  • Использовать плотные тональные средства — они могут «забить» участки микропроколов
  • Пить алкоголь (да, даже бокал вина!) в день процедуры и на следующие сутки

Красота после инъекций — это не только работа косметолога, но и ваша забота. Правильный уход — это 50% успеха. И кожа скажет вам спасибо уже через пару дней.

Уточнения

Укол — способ введения в организм медицинских средств с помощью шприца и пустотелой иглы.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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