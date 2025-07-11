Уход за кожей после инъекций: правила и ошибки, которые совершают все

Вы только что вышли от косметолога, кожа слегка напряжена, на щеке — едва заметный след от укола. Всё позади? Увы, нет. Результат от инъекций зависит не только от состава, но и от того, как вы будете ухаживать за кожей в ближайшие дни. Именно после процедур многие совершают ошибки, которые сводят эффект на нет. Рассказываем, что нужно делать после уколов красоты — и чего категорически нельзя.
Кожа после инъекций нуждается в мягком, но интенсивном увлажнении. Используйте нейтральные кремы с гиалуроновой кислотой, пантенолом или алоэ.
Забудьте на неделю про ретинол, кислоты и пилинги. Это всё может вызвать раздражение, шелушение и замедлить восстановление кожи.
Даже в пасмурный день используйте солнцезащиту. Ультрафиолет может спровоцировать пигментацию в местах проколов.
Дайте коже отдых. Никаких массажей, соляриев, саун и тренировок минимум 48 часов.
Красота после инъекций — это не только работа косметолога, но и ваша забота. Правильный уход — это 50% успеха. И кожа скажет вам спасибо уже через пару дней.
Укол — способ введения в организм медицинских средств с помощью шприца и пустотелой иглы.
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