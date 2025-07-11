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Румяна, которые подчёркивают ваш взгляд: выберите по цвету глаз

Вы всё ещё подбираете румяна по тону кожи? Настоящий эффект даёт совсем другой подход
2:05
Моя семья » Красота и стиль

Выбираете румяна по привычке: «Что-то розовое под настроение» или «Взяла, что советовали в социальных сетях»? А ведь один цвет может подчеркнуть глаза, сделать их ярче и глубже, а другой — «погасить» их, словно вы не выспались. Цвет глаз — скрытый ключ к тому, чтобы румяна работали на вас, а не против. И сейчас вы узнаете, какой оттенок создаст тот самый сияющий эффект без фильтров.

Румяна
Фото: commons.wikimedia.org by Jen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Румяна

Карие глаза: тёплые оттенки и коралловый шик

Кареглазым подойдут персиковые, терракотовые, кирпичные и коралловые оттенки. Они подчёркивают золотистые и ореховые переливы в радужке, делают взгляд тёплым.

Избегайте слишком холодного розового — он может визуально «глушить» красоту тёмных глаз.

Голубые глаза: нежность, которую важно не перебить

Голубоглазым девушкам идут холодные розовые, лиловые, светло-персиковые румяна. Они подчёркивают небесный оттенок, делают его ещё чище.

А вот коричневые и кирпичные могут сделать кожу сероватой и лишить свежести.

Зелёные глаза: подружитесь с ягодами

Зелёный цвет идеально «вспыхивает» на фоне ягодных тонов — малина, брусника, розовое дерево, сливовые полутона. Это румяна, которые заставляют глаза сиять.

Избегайте оранжевых и слишком ярких кораллов — они могут перебивать цвет радужки.

Серые глаза: многофункциональный холст

Сероглазым девушкам повезло — им идут и холодные, и тёплые оттенки. Экспериментируйте с лавандовыми, пудровыми, винными, сливовыми и даже кирпичными румянами.

Главное — гармония с общим макияжем

Подбирать румяна стоит не только к коже, но и к глазам. Когда цвет подчёркивает природную красоту — вы выглядите легко, свежо и уверенно. Без перебора, но с эффектом «вау».

Уточнения

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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