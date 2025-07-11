Он пенится красиво, а действует как наждачка: коварство состава под крышкой

Эксперты в области трихологии отмечают: здоровая кожа головы — основа крепких, блестящих волос. Но даже "лечебные" шампуни могут навредить, особенно если использовать их неправильно или без учёта типа кожи. Например, средства от перхоти часто содержат активные компоненты, пересушивающие кожу и провоцирующие раздражение. А горячая вода дополнительно смывает защитный барьер.
Что в составе стоит избегать
Кокамидопропилбетаин — заменяет сульфаты и часто встречается в бессульфатных шампунях. Несмотря на "мягкость", может провоцировать дерматит и воспаления.
Хлорид натрия — обычная соль, которая сгущает текстуру и помогает очищению, но при этом разрушает защитный липидный слой и сушит кожу головы.
Силиконы (ингредиенты на -thicone и -thiconol) создают эффект гладкости, но могут закупоривать поры, нарушая "дыхание" кожи и работу фолликулов.
Каменноугольная смола — используется против псориаза и перхоти, но содержит вещества с потенциально канцерогенными свойствами при длительном применении.
Какие компоненты полезны
Взамен стоит обратить внимание на натуральные компоненты:
Алоэ вера — увлажняет, заживляет и поддерживает коллагеновый баланс.
Масло чайного дерева — антисептик, снимает воспаление и регулирует жирность.
Масло мяты перечной — освежает, помогает при перхоти и стимулирует рост.
Гамамелис — сужает поры, очищает и уменьшает раздражение.
Салициловая кислота — растворяет сальные пробки и нормализует кислотность.
Уточнения
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.