Он пенится красиво, а действует как наждачка: коварство состава под крышкой

Соль, смола и силикон: трио, от которого страдает кожа головы

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ты уверена, что твой шампунь работает на здоровье волос, а не против него? Многие популярные компоненты в составе могут сушить кожу головы, вызывать зуд и даже блокировать рост новых волос.

Фото: https://i.pinimg.com/originals/1f/31/56/1f3156d8e2c0342edc8fca9cf5543d71.jpg Девушка моет голову

Эксперты в области трихологии отмечают: здоровая кожа головы — основа крепких, блестящих волос. Но даже "лечебные" шампуни могут навредить, особенно если использовать их неправильно или без учёта типа кожи. Например, средства от перхоти часто содержат активные компоненты, пересушивающие кожу и провоцирующие раздражение. А горячая вода дополнительно смывает защитный барьер.

Что в составе стоит избегать

Кокамидопропилбетаин — заменяет сульфаты и часто встречается в бессульфатных шампунях. Несмотря на "мягкость", может провоцировать дерматит и воспаления.

Хлорид натрия — обычная соль, которая сгущает текстуру и помогает очищению, но при этом разрушает защитный липидный слой и сушит кожу головы.

Силиконы (ингредиенты на -thicone и -thiconol) создают эффект гладкости, но могут закупоривать поры, нарушая "дыхание" кожи и работу фолликулов.

Каменноугольная смола — используется против псориаза и перхоти, но содержит вещества с потенциально канцерогенными свойствами при длительном применении.

Какие компоненты полезны

Взамен стоит обратить внимание на натуральные компоненты:

Алоэ вера — увлажняет, заживляет и поддерживает коллагеновый баланс.

Масло чайного дерева — антисептик, снимает воспаление и регулирует жирность.

Масло мяты перечной — освежает, помогает при перхоти и стимулирует рост.

Гамамелис — сужает поры, очищает и уменьшает раздражение.

Салициловая кислота — растворяет сальные пробки и нормализует кислотность.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.



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