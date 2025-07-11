Шляпа спасает мозг, а масло — причёску: лето не прощает забывчивость

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Эффективные средства для защиты кожи от солнца и морской воды — кремы, душ и увлажнение
2:05
Моя семья » Красота и стиль

Отпуск — время перезагрузки. Море, солнце, ветер — идеальное комбо для настроения, но не всегда для кожи и волос. Чтобы не вернуться домой с ожогами и соломой вместо шевелюры, важно действовать по плану.

Женщина на солнце с сияющей кожей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина на солнце с сияющей кожей

Что делает солнце с кожей

Да, загар — красиво. Но у ультрафиолета другие планы. UVB-лучи провоцируют ожоги, UVA — фотостарение и разрушение коллагена. Плюс: теряется влага, появляются пигментные пятна и шелушение.

"Кожа теряет защиту, становится чувствительной и подверженной инфекциям. А вместо здорового сияния появляется тусклый цвет и раздражение", — предупреждает врач-дерматолог.

Как правильно загорать

  • Используй крем с SPF не ниже 50 (особенно если кожа светлая).
  • Наноси средство за 15-20 минут до выхода и обновляй каждые 2 часа или после купания.
  • Не забывай про уши, руки, стопы.

Для активных водных развлечений подойдёт специальный купальник с УФ-защитой и длинными рукавами.

После моря — не на лежак, а в душ

Соль разрушает защитный барьер кожи, усиливает раздражение и сушит. После купания обязательно:

  • Душ
  • Термальная вода
  • Увлажняющий крем или эмульсия с пантенолом, ниацинамидом или церамидами.

Если всё же сгорел

Пантенол в спрее, алоэ вера, лёгкая одежда и никакого солнца до заживления. Не трогай обгоревшие участки — береги их.

Волосы тоже страдают

Морская соль и солнце повреждают структуру волоса, делают его ломким, тусклым и спутанным. Пострадают и натуральные, и окрашенные.

Что спасает:

  • Масла (кокос, аргана, монои)
  • Спреи с УФ-фильтрами
  • Несмываемые кондиционеры
  • Шляпа или панама — обязательно

После купания промой волосы, промокни полотенцем, расчёсывай только влажные.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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