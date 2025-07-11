Шляпа спасает мозг, а масло — причёску: лето не прощает забывчивость

Отпуск — время перезагрузки. Море, солнце, ветер — идеальное комбо для настроения, но не всегда для кожи и волос. Чтобы не вернуться домой с ожогами и соломой вместо шевелюры, важно действовать по плану.
Да, загар — красиво. Но у ультрафиолета другие планы. UVB-лучи провоцируют ожоги, UVA — фотостарение и разрушение коллагена. Плюс: теряется влага, появляются пигментные пятна и шелушение.
"Кожа теряет защиту, становится чувствительной и подверженной инфекциям. А вместо здорового сияния появляется тусклый цвет и раздражение", — предупреждает врач-дерматолог.
Для активных водных развлечений подойдёт специальный купальник с УФ-защитой и длинными рукавами.
Соль разрушает защитный барьер кожи, усиливает раздражение и сушит. После купания обязательно:
Пантенол в спрее, алоэ вера, лёгкая одежда и никакого солнца до заживления. Не трогай обгоревшие участки — береги их.
Морская соль и солнце повреждают структуру волоса, делают его ломким, тусклым и спутанным. Пострадают и натуральные, и окрашенные.
Что спасает:
После купания промой волосы, промокни полотенцем, расчёсывай только влажные.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В Средиземном море акулы встречаются повсеместно, но Чёрное море они игнорируют. Разбираемся, какие факторы отпугивают морских хищников от этого региона.