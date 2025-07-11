Шляпа спасает мозг, а масло — причёску: лето не прощает забывчивость

Эффективные средства для защиты кожи от солнца и морской воды — кремы, душ и увлажнение

2:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отпуск — время перезагрузки. Море, солнце, ветер — идеальное комбо для настроения, но не всегда для кожи и волос. Чтобы не вернуться домой с ожогами и соломой вместо шевелюры, важно действовать по плану.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина на солнце с сияющей кожей

Что делает солнце с кожей

Да, загар — красиво. Но у ультрафиолета другие планы. UVB-лучи провоцируют ожоги, UVA — фотостарение и разрушение коллагена. Плюс: теряется влага, появляются пигментные пятна и шелушение.

"Кожа теряет защиту, становится чувствительной и подверженной инфекциям. А вместо здорового сияния появляется тусклый цвет и раздражение", — предупреждает врач-дерматолог.

Как правильно загорать

Используй крем с SPF не ниже 50 (особенно если кожа светлая).

Наноси средство за 15-20 минут до выхода и обновляй каждые 2 часа или после купания.

Не забывай про уши, руки, стопы.

Для активных водных развлечений подойдёт специальный купальник с УФ-защитой и длинными рукавами.

После моря — не на лежак, а в душ

Соль разрушает защитный барьер кожи, усиливает раздражение и сушит. После купания обязательно:

Душ

Термальная вода

Увлажняющий крем или эмульсия с пантенолом, ниацинамидом или церамидами.

Если всё же сгорел

Пантенол в спрее, алоэ вера, лёгкая одежда и никакого солнца до заживления. Не трогай обгоревшие участки — береги их.

Волосы тоже страдают

Морская соль и солнце повреждают структуру волоса, делают его ломким, тусклым и спутанным. Пострадают и натуральные, и окрашенные.

Что спасает:

Масла (кокос, аргана, монои)

Спреи с УФ-фильтрами

Несмываемые кондиционеры

Шляпа или панама — обязательно

После купания промой волосы, промокни полотенцем, расчёсывай только влажные.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.