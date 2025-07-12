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Один простой инструмент — и кожа заметно свежее уже через неделю

Нежное преображение с нефритовым роликом: как он улучшает кожу при регулярном применении
1:43
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В мире косметических средств существует один уникальный инструмент, который заслуживает особого внимания. Это нефритовый ролик — полудрагоценный камень, применяемый в Китае уже несколько столетий.

Массаж лица
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Массаж лица

Этот небольшой, но эффективный гаджет помогает выводить токсины, разглаживать морщины, уменьшать тёмные круги и улучшать общее состояние кожи. Кроме того, он может снять головную боль, уменьшить воспаления и придать коже здоровое сияние. Использование нефритового ролика — это не просто процедура, а целый ритуал, который помогает расслабиться и восстановить силы после напряжённого дня. Вы можете использовать его в конце дня для расслабляющего массажа лица или перед нанесением средств по уходу за кожей для более глубокого проникновения активных компонентов.

Нефритовые ролики изготавливаются из различных кристаллов, каждый из которых обладает своими уникальными свойствами. Самые популярные варианты — розовый кварц и нефрит. Розовый кварц помогает снять напряжение и способствует разглаживанию мелких морщин, а нефрит укрепляет защитные функции кожи и выводит токсины, пишет греческий MarieClaire.

Как правильно использовать нефритовый ролик?

Начните с области шеи, выполняя восходящие движения для стимуляции лимфатической системы. Затем переходите к подбородку, скулам, носу, лбу и глазам, всегда двигаясь от внутренних уголков к внешним. Важно помнить, что ролик следует использовать только на предварительно увлажнённой коже, чтобы избежать повреждений.

Уточнения

Нефри́т (от др.-греч. νεφρός — почка; устар. почечный камень) — минерал группы амфиболов, зелёного цвета, с характерной волокнистой структурой, состоящий из спутанных тончайших волокон тремолита и актинолита. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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