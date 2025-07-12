Секреты легкой одежды: как выглядеть стильно и не потеть в летнюю жару

Летний гардероб: как правильно комбинировать фасоны и ткани, чтобы пережить жару

3:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В жаркие дни выбор одежды требует особого подхода, и фасон играет не меньшую роль, чем материал, из которого она изготовлена. Об этом сообщила дизайнер и основатель бренда одежды plus-size Lady Maria Мария Кошкарова.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Молодая женщина в клетчатом платье

Эксперт рекомендует отказаться от плотных шерстяных пиджаков в пользу моделей из льна или смесовых тканей с добавлением шелка. Для блузок предпочтительны короткие рукава или их отсутствие, а юбки-карандаш и брюки из тонкого хлопка помогут сохранить профессиональный вид, не перегреваясь. Платья-футляры из струящихся тканей также станут хорошей альтернативой, обеспечивая строгий вид и свободу движений.

Особое внимание следует уделить выбору ткани.

"Хлопок, лен, шелк и вискоза позволяют коже дышать, эффективно впитывают влагу и не создают парникового эффекта", — сказала Кошкарова.

Особенно, по словам дизайнера, рекомендуется хлопок с рыхлой структурой плетения, который обеспечивает естественную вентиляцию. Синтетические материалы, такие как полиэстер и акрил, лучше избегать, поскольку они плохо пропускают воздух и могут усиливать неприятные запахи, предупреждает Газета.Ru.

Фасон одежды также имеет важное значение. Свободный крой, просторные рукава, платья-рубашки и широкие брюки способствуют охлаждению за счет воздушной прослойки между тканью и телом. Следует избегать обтягивающих силуэтов, так как они нарушают естественную терморегуляцию. Модели с разрезами, вентиляционными вставками или асимметричным кроем позволяют воздуху свободно циркулировать.

Выбор между черным и белым цветами также важен. Белый цвет отражает солнечные лучи, но только если ткань достаточно плотная. Черная одежда нагревается сильнее, но при свободном крое из дышащего материала может создать комфортный микроклимат за счет естественной вентиляции. Важно, чтобы между тканью и телом оставалось пространство для воздушной прослойки.

Среди трендовых нарядов на лето дизайнер выделила просторные рубашки-палатки, платья-мешки с запахом и комплекты из топов и брюк свободного кроя. Актуальны светлые и пастельные оттенки, а многослойность в неожиданных интерпретациях, например, прозрачные накидки поверх маек, также пользуется популярностью.

Однако, помимо модных трендов, Мария Кошкарова обратила внимание на распространенные ошибки, которые люди совершают в попытках спастись от жары. Одной из главных ошибок является злоупотребление синтетическим бельем, которое нарушает терморегуляцию. Слишком открытая одежда, обнаженные плечи и спина на палящем солнце быстро приводят к ожогам. Плотные головные уборы, которые не пропускают воздух, также не рекомендуются. Шляпа должна быть не только модной, но и функциональной, с широкими полями и вентиляционными отверстиями.

Уточнения

Ткань — текстильное полотно, изготовленное на ткацком станке переплетением взаимно перпендикулярных систем нитей.





Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.



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