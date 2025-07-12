Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Здоровое питание для мозга: 4 продукта для улучшения памяти и концентрации
Люди направляют леса: как помочь деревьям мигрировать правильно
Гоген Солнцев признается в усталости от имиджа фрика — шокирующее интервью
Собаки узнали владельцев по голосу в 82 % случаев — эксперимент с прятками
30-40 повторений в день: не упустите этот ключевой момент в тренировках
Дизайнеры: комфорт в доме создают не стиль, а личные детали
Блины, которые рвутся и не жарятся? Вы просто не знали этого
Как выставить на продажу старый телефон и получить за него тысячи рублей
Самые полезные и вредные продукты для мужчин: рекомендации по выбору пищи

Секреты легкой одежды: как выглядеть стильно и не потеть в летнюю жару

Летний гардероб: как правильно комбинировать фасоны и ткани, чтобы пережить жару
3:16
Моя семья » Красота и стиль

В жаркие дни выбор одежды требует особого подхода, и фасон играет не меньшую роль, чем материал, из которого она изготовлена. Об этом сообщила дизайнер и основатель бренда одежды plus-size Lady Maria Мария Кошкарова.

Молодая женщина в клетчатом платье
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Молодая женщина в клетчатом платье

Эксперт рекомендует отказаться от плотных шерстяных пиджаков в пользу моделей из льна или смесовых тканей с добавлением шелка. Для блузок предпочтительны короткие рукава или их отсутствие, а юбки-карандаш и брюки из тонкого хлопка помогут сохранить профессиональный вид, не перегреваясь. Платья-футляры из струящихся тканей также станут хорошей альтернативой, обеспечивая строгий вид и свободу движений.

Особое внимание следует уделить выбору ткани.

"Хлопок, лен, шелк и вискоза позволяют коже дышать, эффективно впитывают влагу и не создают парникового эффекта", — сказала Кошкарова.

Особенно, по словам дизайнера, рекомендуется хлопок с рыхлой структурой плетения, который обеспечивает естественную вентиляцию. Синтетические материалы, такие как полиэстер и акрил, лучше избегать, поскольку они плохо пропускают воздух и могут усиливать неприятные запахи, предупреждает Газета.Ru.

Фасон одежды также имеет важное значение. Свободный крой, просторные рукава, платья-рубашки и широкие брюки способствуют охлаждению за счет воздушной прослойки между тканью и телом. Следует избегать обтягивающих силуэтов, так как они нарушают естественную терморегуляцию. Модели с разрезами, вентиляционными вставками или асимметричным кроем позволяют воздуху свободно циркулировать.

Выбор между черным и белым цветами также важен. Белый цвет отражает солнечные лучи, но только если ткань достаточно плотная. Черная одежда нагревается сильнее, но при свободном крое из дышащего материала может создать комфортный микроклимат за счет естественной вентиляции. Важно, чтобы между тканью и телом оставалось пространство для воздушной прослойки.

Среди трендовых нарядов на лето дизайнер выделила просторные рубашки-палатки, платья-мешки с запахом и комплекты из топов и брюк свободного кроя. Актуальны светлые и пастельные оттенки, а многослойность в неожиданных интерпретациях, например, прозрачные накидки поверх маек, также пользуется популярностью.

Однако, помимо модных трендов, Мария Кошкарова обратила внимание на распространенные ошибки, которые люди совершают в попытках спастись от жары. Одной из главных ошибок является злоупотребление синтетическим бельем, которое нарушает терморегуляцию. Слишком открытая одежда, обнаженные плечи и спина на палящем солнце быстро приводят к ожогам. Плотные головные уборы, которые не пропускают воздух, также не рекомендуются. Шляпа должна быть не только модной, но и функциональной, с широкими полями и вентиляционными отверстиями.

Уточнения

Ткань — текстильное полотно, изготовленное на ткацком станке переплетением взаимно перпендикулярных систем нитей.
 

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Домашние животные
Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов Аудио 
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире
Домашние животные
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире Аудио 
Диетологи считают яичную запеканку сбалансированным ужином без лишнего жира
Еда и рецепты
Диетологи считают яичную запеканку сбалансированным ужином без лишнего жира Аудио 
Популярное
Мышь на подушке — это не любовь: почему коты приносят домой добычу

Почему коты приносят домой мёртвых мышей или игрушки? Это вовсе не знак любви. За этим кроется древний инстинкт, и его логика вас точно удивит.

Поведение домашних кошек при охоте связано с инстинктами
В NASA заявили, что на Марсе из-за таяния льда возникла иллюзия деревьев
Пока мы спали, на Марсе выросло нечто: от этого события даже у учёных мороз по коже
Пять последних просьб кошки: как понять, что конец близок
Что означает постукивание по шлему: язык байкеров на дороге
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Этот нейтральный ответ может спасти вас от штрафа: водителям стоит его запомнить
Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Последние материалы
Здоровое питание для мозга: 4 продукта для улучшения памяти и концентрации
Люди направляют леса: как помочь деревьям мигрировать правильно
Гоген Солнцев признается в усталости от имиджа фрика — шокирующее интервью
Собаки узнали владельцев по голосу в 82 % случаев — эксперимент с прятками
30-40 повторений в день: не упустите этот ключевой момент в тренировках
Дизайнеры: комфорт в доме создают не стиль, а личные детали
Летний гардероб: как правильно комбинировать фасоны и ткани, чтобы пережить жару
Блины, которые рвутся и не жарятся? Вы просто не знали этого
Как выставить на продажу старый телефон и получить за него тысячи рублей
Самые полезные и вредные продукты для мужчин: рекомендации по выбору пищи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.