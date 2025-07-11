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Слизь улитки и ферментированные экстракты: как корейцы добиваются естественного сияния кожи

Многоступенчатый уход за кожей: что делает корейский уход таким эффективным
1:39
Моя семья » Красота и стиль

Корейский уход за кожей давно стал мировым стандартом. Его обожают за мягкий, но эффективный подход, инновационные формулы и естественный результат. 

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Суть многоступенчатой системы

Уникальность корейского скинкеара — в последовательном применении разных средств, каждое из которых решает конкретную задачу: очищает, увлажняет, питает или защищает кожу. Такой подход позволяет улучшить состояние кожи комплексно и надолго.

Почему косметика из Кореи работает

В составе корейской косметики — натуральные и необычные ингредиенты: слизь улитки, центелла азиатская, ферментированные экстракты. Они эффективно борются с сухостью, пигментацией, тусклостью и другими проблемами кожи. Легкие текстуры и минималистичный аромат делают уход особенно комфортным.

10 шагов к здоровой коже

Корейская система включает:

  • Очищение гидрофильным маслом
  • Очищение пенкой
  • Пилинг
  • Тоник
  • Эссенция
  • Сыворотка или ампула
  • Тканевая маска
  • Крем для глаз
  • Увлажняющий крем
  • SPF днём или ночной крем вечером

Каждый этап усиливает действие следующего и помогает коже восстановиться.

Подходит для любого типа кожи

Для жирной кожи акцент — на контроле себума и очищении пор. Сухой — требуется глубокое увлажнение и питание. Чувствительная кожа нуждается в успокаивающих компонентах без агрессивных добавок. Подход можно адаптировать под любые индивидуальные особенности. 

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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