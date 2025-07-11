Слизь улитки и ферментированные экстракты: как корейцы добиваются естественного сияния кожи

Многоступенчатый уход за кожей: что делает корейский уход таким эффективным

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Корейский уход за кожей давно стал мировым стандартом. Его обожают за мягкий, но эффективный подход, инновационные формулы и естественный результат.

Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Умывание

Суть многоступенчатой системы

Уникальность корейского скинкеара — в последовательном применении разных средств, каждое из которых решает конкретную задачу: очищает, увлажняет, питает или защищает кожу. Такой подход позволяет улучшить состояние кожи комплексно и надолго.

Почему косметика из Кореи работает

В составе корейской косметики — натуральные и необычные ингредиенты: слизь улитки, центелла азиатская, ферментированные экстракты. Они эффективно борются с сухостью, пигментацией, тусклостью и другими проблемами кожи. Легкие текстуры и минималистичный аромат делают уход особенно комфортным.

10 шагов к здоровой коже

Корейская система включает:

Очищение гидрофильным маслом

Очищение пенкой

Пилинг

Тоник

Эссенция

Сыворотка или ампула

Тканевая маска

Крем для глаз

Увлажняющий крем

SPF днём или ночной крем вечером

Каждый этап усиливает действие следующего и помогает коже восстановиться.

Подходит для любого типа кожи

Для жирной кожи акцент — на контроле себума и очищении пор. Сухой — требуется глубокое увлажнение и питание. Чувствительная кожа нуждается в успокаивающих компонентах без агрессивных добавок. Подход можно адаптировать под любые индивидуальные особенности.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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