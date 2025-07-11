Слизь улитки и ферментированные экстракты: как корейцы добиваются естественного сияния кожи

Корейский уход за кожей давно стал мировым стандартом. Его обожают за мягкий, но эффективный подход, инновационные формулы и естественный результат.
Уникальность корейского скинкеара — в последовательном применении разных средств, каждое из которых решает конкретную задачу: очищает, увлажняет, питает или защищает кожу. Такой подход позволяет улучшить состояние кожи комплексно и надолго.
В составе корейской косметики — натуральные и необычные ингредиенты: слизь улитки, центелла азиатская, ферментированные экстракты. Они эффективно борются с сухостью, пигментацией, тусклостью и другими проблемами кожи. Легкие текстуры и минималистичный аромат делают уход особенно комфортным.
Корейская система включает:
Каждый этап усиливает действие следующего и помогает коже восстановиться.
Для жирной кожи акцент — на контроле себума и очищении пор. Сухой — требуется глубокое увлажнение и питание. Чувствительная кожа нуждается в успокаивающих компонентах без агрессивных добавок. Подход можно адаптировать под любые индивидуальные особенности.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В Средиземном море акулы встречаются повсеместно, но Чёрное море они игнорируют. Разбираемся, какие факторы отпугивают морских хищников от этого региона.