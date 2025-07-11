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Эта стрижка стирает 10 лет с лица — модный хит для зрелых женщин

Mob-стрижка становится популярной альтернативой классическому бобу у женщин после 50
1:43
Моя семья » Красота и стиль

Что, если секрет свежего образа — не в уколах, а в умелых ножницах и безупречном силуэте?Женщины 50+ всё чаще выбирают не инъекции, а стрижку, которая визуально "подтягивает" лицо и делает образ современным. Речь о стрижке mob — "среднем бобе".

Парикмахер подстригает клиента в парикмахерской
Фото: Designed be Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парикмахер подстригает клиента в парикмахерской

Что такое mob

Mob (сокращение от mid-length bob) — это вариация классического боба, но более мягкая и универсальная. Длина до середины шеи, лёгкие слои, необязательная челка. Такая стрижка подходит почти для любого типа волос и формы лица. Она делает линию шеи более открытой, визуально вытягивает силуэт и придаёт лицу свежесть.

Почему она работает

  • Мягкие линии и длина до ключиц делают черты лица мягче
  • Слои добавляют объём и убирают тяжесть у корней
  • Простая укладка подходит для занятых и активных
  • Можно носить как с окрашиванием, так и с естественной сединой

Mob идеально подходит тем, кто хочет плавно перейти от коротких стрижек к более удлинённым, не теряя лёгкости и стиля. Особенно она выгодна для тонких волос, потому что создаёт ощущение густоты и динамики.

Mob — это стрижка, которая работает с лицом, а не против него. Она не кричит о возрасте, она говорит: "я уверена в себе”".

Как ухаживать

Укладка не требует салонных усилий. Достаточно нанести немного стайлинга на влажные волосы, высушить их с наклоном головы вперёд — и готово. Регулярное обновление кончиков раз в 6-8 недель сохраняет форму и блеск.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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