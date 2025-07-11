Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Shanghai Academy of Spaceflight: SJ-25 тестирует технологию дозаправки спутников на орбите
Домашняя йога: упражнения, с которых стоит начинать
Фаршированные баклажаны с моцареллой и каперсами: пошаговый рецепт
Какие ошибки приводят к порче стеклянной и хрустальной посуды — рекомендации от производителей
Финляндия обостряет ситуацию: выход из Оттавской конвенции. Почему это важно?
Почему Трамп посылает закодированные сообщения — разбор его новой стратегии на Украине
Надежда Бабкина против сравнений с Пугачёвой: мне чужих званий не надо
Окрошка с соленьями и мацони на тархуне: рецепты от бренд-шефа
Фильмы изобрели для него: Иствуд назвал единственного кумира за 70 лет в кино

Минус 15 лет в отражении: летний стиль для зрелых красавиц

Как одеваться моложе после 50: советы стилистов
2:07
Моя семья » Красота и стиль

Возраст — не повод прятать себя под бесформенные наряды. Стилисты утверждают: гардероб может визуально убрать десяток лет, если знать пару работающих правил. И лето — лучшее время, чтобы освежить стиль и настроение.

женщина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
женщина

Цвет — ваш союзник

Смело добавляйте в образ яркие оттенки: миндальный, мятный, фиолетовый, коралловый, горчичный. Они освежают лицо, придают динамику и работают лучше любого фильтра. Главное — не бояться выделяться.

Дышащие ткани

Выбирайте натуральные материалы — лен, хлопок, шерсть. Они комфортны, позволяют коже дышать и всегда смотрятся благородно. Синтетика, напротив, может выглядеть дёшево и портить силуэт.

Правильный крой

Лучший вариант — полуприлегающий фасон. Он подчёркивает фигуру, но не обтягивает. Слишком свободная одежда добавляет объёма, а чрезмерно узкая — акцентирует то, что лучше бы скрыть.

База + акцент

Пусть в гардеробе будут универсальные вещи: тёмные джинсы, платье-футляр, рубашка с воротником, жакет прямого кроя. Их легко комбинировать и менять настроение образа с помощью аксессуаров.

Аксессуары с умом

Добавляйте в образ очки, шарфы, броши, серьги — но дозировано. Лучше один выразительный акцент, чем нагромождение украшений. Особое внимание — к зоне шеи и рук: перегруз в этих местах может сыграть против.

Обувь без боли

Летняя обувь должна быть не только модной, но и удобной. Стабильный каблук, невысокая платформа, качественный материал — вот три условия, чтобы ноги не уставали, а образ оставался элегантным.

Уверенность — главный тренд

Гардероб после 50 — это не запреты, а свобода выбора. Если вещь делает вас счастливой, она уже работает на образ. А стиль начинается не в магазине, а в том, как вы себя ощущаете.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали
Еда и рецепты
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали Аудио 
Почему именно RAV4 2018 года — золотая середина среди подержанных кроссоверов
Авто
Почему именно RAV4 2018 года — золотая середина среди подержанных кроссоверов Аудио 
ЕС хочет увеличить экспорт газа из Азербайджана. Но как это сделать без России?
Экономика и бизнес
ЕС хочет увеличить экспорт газа из Азербайджана. Но как это сделать без России? Аудио 
Популярное
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются

В Средиземном море акулы встречаются повсеместно, но Чёрное море они игнорируют. Разбираемся, какие факторы отпугивают морских хищников от этого региона.

Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали
Бабушки знали, что готовят: забытый деликатес возвращается на столы — вкуснее колбасы и полезнее мяса
Слишком много боли: Синнер покидает Уимблдон, как и Григор Димитров
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
ЕС хочет увеличить экспорт газа из Азербайджана. Но как это сделать без России?
Доехала до дома — и развалилась: после этого пробега машина становится миной замедленного действия
Эти маленькие зверьки могут победить анаконду: скрытая сила хищников в джунглях Амазонки
Эти маленькие зверьки могут победить анаконду: скрытая сила хищников в джунглях Амазонки
Последние материалы
Финляндия обостряет ситуацию: выход из Оттавской конвенции. Почему это важно?
Как одеваться моложе после 50: советы стилистов
Почему Трамп посылает закодированные сообщения — разбор его новой стратегии на Украине
Надежда Бабкина против сравнений с Пугачёвой: мне чужих званий не надо
Окрошка с соленьями и мацони на тархуне: рецепты от бренд-шефа
Фильмы изобрели для него: Иствуд назвал единственного кумира за 70 лет в кино
Фуэстес-Джорджинас: оазис, который обходится туристам дорого
Названы эффективные упражнения для ног без посещения спортзала
Автоэксперт Моржаретто: китайские авто отлично работают в жару
Фармацевт Золотарёва: влажная погода способствует росту грибков и ухудшению самочувствия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.