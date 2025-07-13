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Секреты стиля: как правильно носить гольфы с летними платьями и мюлями в этом сезоне

Как носить гольфы этим летом: от ярких акцентов до ретро-принтов
3:14
Моя семья » Красота и стиль

Модные показы 2025 года снова доказали, что гольфы — не просто осенний аксессуар. На показах Miu Miu, Chanel и Fendi гольфы стали важным акцентом летних образов. Ранее они использовались исключительно в холодное время года, но теперь дизайнеры продлили им жизнь, и они с успехом встраиваются в летние образы.

Ноги девушки в гольфах и белых босоножках
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ноги девушки в гольфах и белых босоножках

Какие гольфы в тренде летом 2025

Короткие гольфы

  • Высокие гольфы до колена уже не актуальны. В этом сезоне акцент на короткие модели, доходящие до середины икры или даже ниже. Эти изделия не обязательно должны быть плотными, популярны и свободные варианты, которые создают немного неряшливые складки. Такие гольфы идеально подходят для жаркой погоды.

Гольфы с отрезанными частями

  • Стилизация с отрезанными пятками или носками — новая фишка лета. Эти модели стали особенно популярными после коллекции Miu Miu, и сейчас их легко найти у брендов масс-маркета. Также можно сделать такую модель самостоятельно, просто отрезав пятку или носок на обычных гольфах.

Материалы: что выбрать для лета

  • Плотный трикотаж и рубчик: отличные варианты для спортивных образов.
  • Капроновые и ажурные гольфы: для летних дней они подходят лучше всего, добавляя легкости и прохлады.
  • Яркие цвета: забудьте про монохромность! Лето 2025 диктует яркие оттенки, такие как голубой, красный, зеленый и пастельные тона. А вот ажурные гольфы лучше оставить в черных или белых оттенках.

Принты и декор: не ограничивайтесь базой

Гольфы с принтами

  • Гольфы с горохом или абстрактными узорами — это стильное и игривое дополнение вашего образа. Такие аксессуары идеально подойдут для ярких и летних нарядов.

Декор и стразы

  • Модели с декорированием, как в коллекции Fendi, расшитые стразами, идеально впишутся в вечерние образы или на прогулки по пляжу. Они могут стать ярким акцентом вашего наряда.

Как носить гольфы этим летом

С обувью на плоской подошве

  • Не ограничивайтесь классическими лоферами. Мюли, босоножки и другие открытые модели обуви идеально сочетаются с гольфами. Это помогает продемонстрировать гольфы и привносит в образ легкость.

В сочетании с платьями и юбками

  • Миксуйте гольфы с платьями и юбками миди длины для создания стильных и утонченных образов, особенно в офисном или кэжуал стиле.

С спортивными элементами

  • В этом сезоне гольфы можно носить и с тренировочными шортами или джерси, создавая расслабленный спортивный стиль. Это придаст вашему образу свежести и современности.

Гольфы в 2025 году — это не только практичность, но и стильный акцент, который легко сочетать с любым образом. Главное — подобрать правильный фасон и материал, чтобы оставаться в тренде и чувствовать себя комфортно в жаркую погоду.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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