Жарче, короче и моднее: как носить микро-шорты этим летом и не выглядеть вульгарно

С наступлением летнего сезона, когда температура на улице зашкаливает, самое время добавить в гардероб пару модных микро-шортов. Если вы думали, что это тренд прошлого года, то дизайнеры на последних показах доказали обратное — микрошорты снова в моде! Узнайте, как их носить и где найти самые стильные варианты.
На последних показах моды, в том числе в Берлине, шорты снова стали одним из самых ярких трендов. Дизайнеры соревновались, кто предложит более смелые и откровенные модели. Некоторые из них добавили латекс, пайетки и завязки, превращая шорты в настоящие арт-объекты.
Многие девушки боятся, что микро-шорты — это слишком откровенно. Но на самом деле, их можно носить не только на вечеринку. Совсем недавно микро-шорты стали частью повседневного стиля и абсолютно органично смотрятся как на улицах, так и на отдыхе у моря.
Выбор обуви зависит от настроения:
Если хотите, чтобы шорты визуально удлиняли ноги, выбирайте модели с высокой талией. Это поможет не только с ростом, но и с осанкой. А если добавить пояс или ремешок, можно создать эффект "длинных ног" даже без каблуков. Правда, девушки небольшого роста должны быть осторожны с таким приемом — лишние сантиметры на каблуке не помешают.
Летний сезон не будет полным без модных микро-шортов. Не сомневайтесь, стоит приобрести пару таких шорт. Не забудьте, что важно не только выбрать стильные шорты, но и уверенно себя в них чувствовать. Главное — не длина, а как вы себя в них ощущаете.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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