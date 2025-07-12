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Жарче, короче и моднее: как носить микро-шорты этим летом и не выглядеть вульгарно

Короткие шорты: самые стильные образы для летнего сезона 2025
2:30
Моя семья » Красота и стиль

С наступлением летнего сезона, когда температура на улице зашкаливает, самое время добавить в гардероб пару модных микро-шортов. Если вы думали, что это тренд прошлого года, то дизайнеры на последних показах доказали обратное — микрошорты снова в моде! Узнайте, как их носить и где найти самые стильные варианты.

Девушка в коротких шортах и топе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в коротких шортах и топе

Микро-шорты: тренд, который захватил мир

На последних показах моды, в том числе в Берлине, шорты снова стали одним из самых ярких трендов. Дизайнеры соревновались, кто предложит более смелые и откровенные модели. Некоторые из них добавили латекс, пайетки и завязки, превращая шорты в настоящие арт-объекты.

Как носить микро-шорты: не только на вечеринку

Многие девушки боятся, что микро-шорты — это слишком откровенно. Но на самом деле, их можно носить не только на вечеринку. Совсем недавно микро-шорты стали частью повседневного стиля и абсолютно органично смотрятся как на улицах, так и на отдыхе у моря.

  • Классический образ: наденьте шорты с белой майкой. Это всегда выигрышный вариант.
  • Больше игривости: добавьте топ с баской или свободную бохо-блузу с рюшами.
  • Ретро-стиль: стиль "в деревенском", "винтажном" исполнении сейчас как никогда актуален, а микрошорты отлично сочетаются с такими нарядами.

Обувь под микро-шорты: выбирайте на свой вкус

Выбор обуви зависит от настроения:

  • Для дерзкого образа: туфли с острым носом или балетки на высоком каблуке.
  • Для расслабленного стиля: сабо на шпильке, вьетнамки или кроссовки на тонкой подошве.

Как выбрать идеальные микро-шорты

Если хотите, чтобы шорты визуально удлиняли ноги, выбирайте модели с высокой талией. Это поможет не только с ростом, но и с осанкой. А если добавить пояс или ремешок, можно создать эффект "длинных ног" даже без каблуков. Правда, девушки небольшого роста должны быть осторожны с таким приемом — лишние сантиметры на каблуке не помешают.

Летний сезон не будет полным без модных микро-шортов. Не сомневайтесь, стоит приобрести пару таких шорт. Не забудьте, что важно не только выбрать стильные шорты, но и уверенно себя в них чувствовать. Главное — не длина, а как вы себя в них ощущаете.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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