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Не мой голову каждый день: что такое тренировка волос и как уменьшить частоту мытья

Как мыть волосы реже и не навредить их здоровью: мифы и реальные советы
3:22
Моя семья » Красота и стиль

Каждая девушка хотя бы раз задавала себе вопрос: "Как часто нужно мыть голову?" Ответы могут варьироваться от ежедневного мытья до раз в неделю, но стремление уменьшить частоту мытья волос остается актуальной темой. Попробуем разобраться, что на самом деле помогает мыть голову реже, не нанося вреда волосам.

Женщина расчесывает волосы перед зеркалом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина расчесывает волосы перед зеркалом

Что такое тренировка волос

В последнее время в соцсетях популярна техника, называемая "тренировкой волос". Суть ее проста — постепенно увеличивать интервалы между мытьем головы, что, по мнению некоторых блогеров, должно привести к уменьшению выработки себума. Теоретически, кожа головы адаптируется и будет производить меньше жира, что позволит волосам дольше оставаться чистыми.

Правда ли, что волосы можно приучить к реже мытью

Трихологи утверждают, что волосы — это не собаки, которых можно приучить к дисциплине. Выработка кожного сала регулируется гормонами, а не частотой мытья. Если вам не нравится зуд, жирность или неприятный запах — не стоит терпеть в надежде на "тренировку". Это может лишь навредить коже головы и ее микробиоме.

Как реже мыть голову и не навредить волосам

Если вы хотите уменьшить частоту мытья, но сохранить волосы в хорошем состоянии, следуйте нескольким простым советам от трихологов.

Расчесывайте волосы регулярно

  • Регулярное расчесывание помогает распределить себум по всей длине волос, а также выполняет роль массажа кожи головы. Для этого используйте щетку с натуральной щетиной, например, с кабаньей. Это улучшит кровообращение и поможет волосам выглядеть здоровее. Поставьте себе цель расчесывать волосы по несколько минут каждый день, и результаты не заставят себя долго ждать — уже через месяц вы заметите улучшения.

Используйте шампунь глубокой очистки

  • Чем чище волосы, тем дольше они остаются свежими. Шампунь глубокой очистки помогает избавить кожу головы от накопившихся загрязнений и себума. Включите его в свой уход раз в неделю или две — и ваши волосы будут выглядеть свежими дольше.

Мой голову теплой водой

  • Очень важно выбирать правильную температуру воды для мытья головы. Слишком горячая вода может пересушить волосы, а холодная — нарушить кровоснабжение фолликулов. Идеально использовать слегка теплую воду, которая бережно очистит кожу головы, не повредив волосы.

Используйте сухой шампунь с умом

  • Сухой шампунь помогает освежить волосы между мытьем, но его нужно выбирать правильно. Аэрозольные средства могут забивать поры и вредить волосам. Лучше всего использовать пудры с натуральными ингредиентами, такими как тапиока или рисовый крахмал, которые впитывают излишки жира и не повреждают структуру волос.

Мытье головы — личное дело каждого, и нет универсальной рекомендации по частоте мытья. Однако для тех, кто хочет мыть волосы реже, но при этом сохранить их здоровье, важнее не устраивать "тренировки", а следовать простым рекомендациям, таким как регулярное расчесывание, использование шампуней глубокой очистки и соблюдение правильной температуры воды.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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