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Модный шок: эти купальники моментально делают талию тоньше, а ноги длиннее

Тренды купальников лета-2025: актуальные фасоны, материалы и декор
2:56
Моя семья » Красота и стиль

Лето — это не только солнце, вода и отпуск, но и идеальный повод блистать в стильном купальнике. Какие фасоны, цвета и детали будут в топе в этом сезоне? Рассказываем, что стоит надеть, чтобы не просто купаться, а собирать восхищённые взгляды.

Девушка на пляже
Фото: Designed be Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на пляже

Бандо — стиль без лишнего

Купальник без бретелей снова в моде. Он идеально подходит для загара и выглядит ультрамодно, особенно с:

  • Лаконичными поясками на талии.
  • Фактурной тканью (например, в рубчик или кроше).
  • Нейтральными или пастельными оттенками.

Халтер — акцент на плечи

Лиф с соединёнными за спиной лямками — находка для тех, кто хочет сделать акцент на спине и плечах. Особенно популярны:

  • Треугольные чашки.
  • Верх с плотной поддержкой.
  • Минималистичный декор или морские детали.

Бралетт в стиле ретро

Хочется почувствовать себя как на съёмке у Мэрилин Монро? Тогда лиф-бралетт — ваш выбор:

  • Чашки с лёгкой формовкой.
  • Ностальгический вайб.
  • Подчёркивает женственность.

Высокая посадка — привет из 90-х

Трусы с высокой талией снова на пике:

  • Визуально удлиняют ноги.
  • Подходят к любому типу фигуры.
  • Можно сочетать с любым верхом.

Слитные модели — классика без скуки

Если хотите чувствовать себя уверенно — обратите внимание на слитные купальники. В моде:

  • Высокие вырезы на бёдрах.
  • Отсутствие вычурных разрезов.
  • Варианты без лямок с тонким пояском.

Текстура имеет значение

Гладкий эластан — это база, но в 2025 году хочется разнообразия. В топе:

  • Кроше — особенно в слитных моделях.
  • Плотный трикотаж в рубчик.
  • Матовые и бархатистые ткани.

Украшения: чем больше — тем лучше

Купальники с подвесками, бусинами и металлическими элементами — хит сезона. Вдохновляйтесь морем:

  • Ракушки.
  • Жемчуг.
  • Кораллы и морские звёзды.

Цветотерапия по-летнему

Хотите подчеркнуть загар? Обратите внимание на модные оттенки:

  • Молочный шоколад.
  • Сливочное масло.
  • Малина с молоком.
  • Лимонный сорбет.
  • Baby blue.

А если хочется базу — чёрный и белый всегда в моде.

Принты, которые не забыть

Забудьте скучные полоски — выбирайте контрасты и настроение:

  • Горох всех размеров.
  • Тропические цветы и листья.
  • Детские рисунки в наивном стиле.
  • Смелые сочетания цвета и узора.

Будь самой стильной на пляже

Пляж — это ваш личный подиум. Идеальный купальник — это не только про моду, но и про уверенность. Экспериментируйте, смешивайте стили, добавляйте аксессуары и наслаждайтесь каждым солнечным днём.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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