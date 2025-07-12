Модный шок: эти купальники моментально делают талию тоньше, а ноги длиннее

Тренды купальников лета-2025: актуальные фасоны, материалы и декор

2:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето — это не только солнце, вода и отпуск, но и идеальный повод блистать в стильном купальнике. Какие фасоны, цвета и детали будут в топе в этом сезоне? Рассказываем, что стоит надеть, чтобы не просто купаться, а собирать восхищённые взгляды.

Фото: Designed be Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на пляже

Бандо — стиль без лишнего

Купальник без бретелей снова в моде. Он идеально подходит для загара и выглядит ультрамодно, особенно с:

Лаконичными поясками на талии.

Фактурной тканью (например, в рубчик или кроше).

Нейтральными или пастельными оттенками.

Халтер — акцент на плечи

Лиф с соединёнными за спиной лямками — находка для тех, кто хочет сделать акцент на спине и плечах. Особенно популярны:

Треугольные чашки.

Верх с плотной поддержкой.

Минималистичный декор или морские детали.

Бралетт в стиле ретро

Хочется почувствовать себя как на съёмке у Мэрилин Монро? Тогда лиф-бралетт — ваш выбор:

Чашки с лёгкой формовкой.

Ностальгический вайб.

Подчёркивает женственность.

Высокая посадка — привет из 90-х

Трусы с высокой талией снова на пике:

Визуально удлиняют ноги.

Подходят к любому типу фигуры.

Можно сочетать с любым верхом.

Слитные модели — классика без скуки

Если хотите чувствовать себя уверенно — обратите внимание на слитные купальники. В моде:

Высокие вырезы на бёдрах.

Отсутствие вычурных разрезов.

Варианты без лямок с тонким пояском.

Текстура имеет значение

Гладкий эластан — это база, но в 2025 году хочется разнообразия. В топе:

Кроше — особенно в слитных моделях.

Плотный трикотаж в рубчик.

Матовые и бархатистые ткани.

Украшения: чем больше — тем лучше

Купальники с подвесками, бусинами и металлическими элементами — хит сезона. Вдохновляйтесь морем:

Ракушки.

Жемчуг.

Кораллы и морские звёзды.

Цветотерапия по-летнему

Хотите подчеркнуть загар? Обратите внимание на модные оттенки:

Молочный шоколад.

Сливочное масло.

Малина с молоком.

Лимонный сорбет.

Baby blue.

А если хочется базу — чёрный и белый всегда в моде.

Принты, которые не забыть

Забудьте скучные полоски — выбирайте контрасты и настроение:

Горох всех размеров.

Тропические цветы и листья.

Детские рисунки в наивном стиле.

Смелые сочетания цвета и узора.

Будь самой стильной на пляже

Пляж — это ваш личный подиум. Идеальный купальник — это не только про моду, но и про уверенность. Экспериментируйте, смешивайте стили, добавляйте аксессуары и наслаждайтесь каждым солнечным днём.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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