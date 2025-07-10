Бульон вместо ботокса: звёзды пьют то, что раньше выбрасывали

То, что когда-то ассоциировалось с мармеладками и студнем, сегодня стало бьюти-фаворитом голливудских звёзд. Желатин снова в моде — только теперь он не десерт, а натуральный способ поддерживать молодость и здоровье.
Сальма Хайек, Кейт Хадсон и Кортни Кардашьян признаются: они выбирают бульоны с желатином вместо инъекций. Но действительно ли это альтернатива косметологу?
Желатин — это концентрат коллагена животного происхождения. Он содержит важнейшие аминокислоты: глицин, пролин и гидроксипролин, которые питают кожу, суставы, волосы и ногти. С возрастом коллаген разрушается, и тело начинает буквально проседать — желатин помогает восстановить этот внутренний "каркас".
"Разумеется, никто не даст гарантию, что коллаген из ложки желатина пойдёт именно в кожу. Но при регулярном употреблении улучшается общее состояние: кожа становится менее сухой, волосы — плотнее, ногти — крепче".
Желатин — это не волшебство. Он работает, если вы получаете достаточно белка, витаминов A, C, E и не забываете про полноценный рацион. Комбинируйте с антиоксидантами — шпинатом, ягодами, зеленью — и тогда эффект действительно будет.
Желати́н (фр. gélatine, от лат. gelātus «замороженный», «застывший»; менее распространённая форма: желати́на) — бесцветный или имеющий желтоватый оттенок частично гидролизованный белок коллаген, прозрачная вязкая масса, продукт переработки (денатурации) соединительной ткани животных.
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