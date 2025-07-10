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Бульон вместо ботокса: звёзды пьют то, что раньше выбрасывали

Желатин улучшает состояние кожи, суставов и волос при регулярном употреблении
1:59
Моя семья » Красота и стиль

То, что когда-то ассоциировалось с мармеладками и студнем, сегодня стало бьюти-фаворитом голливудских звёзд. Желатин снова в моде — только теперь он не десерт, а натуральный способ поддерживать молодость и здоровье.

фруктовое желе
Фото: chadgpt. is licensed under Free More info
фруктовое желе

Сальма Хайек, Кейт Хадсон и Кортни Кардашьян признаются: они выбирают бульоны с желатином вместо инъекций. Но действительно ли это альтернатива косметологу?

Что такое желатин

Желатин — это концентрат коллагена животного происхождения. Он содержит важнейшие аминокислоты: глицин, пролин и гидроксипролин, которые питают кожу, суставы, волосы и ногти. С возрастом коллаген разрушается, и тело начинает буквально проседать — желатин помогает восстановить этот внутренний "каркас".

"Разумеется, никто не даст гарантию, что коллаген из ложки желатина пойдёт именно в кожу. Но при регулярном употреблении улучшается общее состояние: кожа становится менее сухой, волосы — плотнее, ногти — крепче".

Как использовать

  • Выбирайте чистый продукт — без красителей, сахара и ароматизаторов. Лучший вариант — органический говяжий или рыбный желатин.
  • Пейте костный бульон — варите 6-8 часов, добавляйте лимон или уксус для лучшей экстракции коллагена.
  • Готовьте желатиновые десерты — пудинги, смузи, полезные "жевательные конфеты" с ягодами и мёдом.
  • Употребляйте регулярно — первые эффекты появятся через 3-4 недели: улучшение сна, кожи, ногтей.

Без баланса не работает

Желатин — это не волшебство. Он работает, если вы получаете достаточно белка, витаминов A, C, E и не забываете про полноценный рацион. Комбинируйте с антиоксидантами — шпинатом, ягодами, зеленью — и тогда эффект действительно будет.

Уточнения

Желати́н (фр. gélatine, от лат. gelātus «замороженный», «застывший»; менее распространённая форма: желати́на) — бесцветный или имеющий желтоватый оттенок частично гидролизованный белок коллаген, прозрачная вязкая масса, продукт переработки (денатурации) соединительной ткани животных.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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