Меньше шампуня — больше эффекта: как обмануть жирные корни

Расчёсывание помогает дольше сохранять волосы чистыми

2:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Спроси подруг, как часто они моют голову — и начнётся буря. Одни уверяют, что каждый день — это вред, другие без мытья и суток не выдерживают. А кто-то уже тренирует волосы… Но работает ли это вообще?

Фото: https://i.pinimg.com/1200x/b7/d5/3e/b7d53e06ed5e9d0c7efd486b6243a165.jpg Мытьё головы

Волосы — не собака: дрессировке не поддаются

В TikTok гуляет идея: "натренируй" волосы, и они станут пачкаться реже. Всё просто — увеличивай интервалы между мытьём. Мол, кожа головы "поймёт", что сало теперь не нужно лить потоком, и начнёт вести себя прилично.

Но трихологи портят вечеринку. "Себум вырабатывается не потому, что ты часто моешься, — говорит Хелен Риви, — а потому что так работают твои гормоны". Другими словами — хочешь, терпи зуд и жир, но лучше от этого не станет.

Но как же тогда мыть голову реже

Хорошая новость: можно сократить частоту мытья. Только не мучая себя, а с умом. Вот что действительно работает:

1. Расчесывай волосы перед сном

Звучит скучно, а работает гениально. Щетка с натуральной щетиной (например, кабаньей) помогает равномерно распределить кожное сало по длине. Волосы меньше жирнятся у корней — и выглядят ухоженнее.

Лайфхак: достаточно 3 минут вечером. Как зубы почистить — привычка на автомате.

2. Глубокая очистка раз в неделю

Обычный шампунь — это как лёгкий душ. А нужен иногда "генеральный" — шампунь глубокой очистки или пилинг для кожи головы. Они смывают остатки стайлинга, жира, загрязнений и даже лишние мысли (почти).

Совет: раз в 7-10 дней — и эффект "чистой головы надолго" обеспечен.

3. Температура воды имеет значение

Горячая вода сушит кожу, холодная — мешает нормальному кровообращению. А значит, и та, и другая провоцируют жирность.

Идеально: тёплая, чуть прохладная вода. Комфортна тебе — комфортна и волосам.

4. Сухой шампунь: выбирай с умом

Аэрозоли — красиво, но не всегда полезно. Мелкие частицы могут забивать поры и фолликулы. В итоге: волосы как бы чистые, а кожа под ними страдает.

Выход: сухой шампунь в пудре, на основе риса или тапиоки. Натурально, безопасно и легко стряхнуть.

Главное — это не частота

Мыть волосы каждый день — не преступление. Главное, чтобы тебе было комфортно. Но если хочется реже — можно создать для этого условия. Без экспериментов на себе, без жирных корней и без TikTok-магии.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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