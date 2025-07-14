Меньше шампуня — больше эффекта: как обмануть жирные корни

Спроси подруг, как часто они моют голову — и начнётся буря. Одни уверяют, что каждый день — это вред, другие без мытья и суток не выдерживают. А кто-то уже тренирует волосы… Но работает ли это вообще?
В TikTok гуляет идея: "натренируй" волосы, и они станут пачкаться реже. Всё просто — увеличивай интервалы между мытьём. Мол, кожа головы "поймёт", что сало теперь не нужно лить потоком, и начнёт вести себя прилично.
Но трихологи портят вечеринку. "Себум вырабатывается не потому, что ты часто моешься, — говорит Хелен Риви, — а потому что так работают твои гормоны". Другими словами — хочешь, терпи зуд и жир, но лучше от этого не станет.
Хорошая новость: можно сократить частоту мытья. Только не мучая себя, а с умом. Вот что действительно работает:
Звучит скучно, а работает гениально. Щетка с натуральной щетиной (например, кабаньей) помогает равномерно распределить кожное сало по длине. Волосы меньше жирнятся у корней — и выглядят ухоженнее.
Лайфхак: достаточно 3 минут вечером. Как зубы почистить — привычка на автомате.
Обычный шампунь — это как лёгкий душ. А нужен иногда "генеральный" — шампунь глубокой очистки или пилинг для кожи головы. Они смывают остатки стайлинга, жира, загрязнений и даже лишние мысли (почти).
Совет: раз в 7-10 дней — и эффект "чистой головы надолго" обеспечен.
Горячая вода сушит кожу, холодная — мешает нормальному кровообращению. А значит, и та, и другая провоцируют жирность.
Идеально: тёплая, чуть прохладная вода. Комфортна тебе — комфортна и волосам.
Аэрозоли — красиво, но не всегда полезно. Мелкие частицы могут забивать поры и фолликулы. В итоге: волосы как бы чистые, а кожа под ними страдает.
Выход: сухой шампунь в пудре, на основе риса или тапиоки. Натурально, безопасно и легко стряхнуть.
Мыть волосы каждый день — не преступление. Главное, чтобы тебе было комфортно. Но если хочется реже — можно создать для этого условия. Без экспериментов на себе, без жирных корней и без TikTok-магии.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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