Неоновый, нюдовый, винный: как выглядит самый модный маникюр лета 2025

Маникюр в горошек стал микротрендом лета 2025

3:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Горошек возвращается — и не на юбках, а на ногтях. Простой, забавный, нежный и дерзкий одновременно. И самое приятное — его легко сделать дома.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) маникюр

Почему все снова сходят с ума по польке-дот

"Горошек — это как маленький отпуск на ногтях", — говорит основательница nail-бренда Дэйзи Калнина. Он игривый, но элегантный, его можно вписать в любой образ — от "тихой роскоши" до гламурной вечеринки. И да, он идеально сочетается с модными цветами лета: масляно-жёлтым, пастельным хромом, baby pink и винным.

И главное: ты сможешь сделать его сама. Без профи и сложных техник.

Что нужно для "точечного" шедевра

Дотсы - это такие маленькие волшебные палочки с шариком на конце. Продаются в любом онлайн-магазине, стоят копейки (200-500 руб) и бывают разного диаметра.

Нет дотсов? Не беда. Подойдут шпилька, зубочистка, ушная палочка или даже тушка от старой ручки.

Как делать: капни лак на фольгу, обмакни инструмент и — та-дам! — поставь точку на ноготь. Красота в один клик.

10+ дизайнов в горошек, которые хочется носить всё лето

1. Мини-точки на нюде

Тонкие белые точки на прозрачной базе — как изысканный фарфор. Подходит ко всему, выглядит дорого.

2. Контраст на максимум

Фуксия на лаймовом, синий на белом — горошек как вызов. Визуальный антистресс и главный герой любого образа.

3. Все размеры сразу

Смешай маленькие, средние и крупные точки. Получится динамика и глубина — смотришь, а оторваться невозможно.

4. Один ноготь — вся точка

Нанеси горошек только на безымянный палец — эффектный акцент при минимальных усилиях.

5. Классика в чёрно-белом

Белая база и чёрные точки — строго, но мило. Французский шик с ноткой ретро.

6. Baby chrome с белыми точками

Нежный блеск и скромный горошек — для тех, кто любит маникюр "почти незаметный, но с изюминкой".

7. Принцесса на горошине

Нюд плюс розовый и немного чёрных точек — минимализм в стиле Disney. Сладко, но не приторно.

8. Тотальный френч в горошек

Добавь точки только на цветной край ногтя. Получится французский маникюр с характером.

9. Перевёрнутый горошек

Цвет вина + точки у основания ногтя. Нестандартно, дерзко, очень по-летнему.

10. Всё и сразу

Каждый ноготь — своя история. Яркие цвета, смешанные точки, блёстки. Настоящий дофаминовый заряд!

11. Золотой акцент

Лимонный френч и деликатные золотые точки — праздник в каждой мелочи. Идеально для заката на пляже

Вдохновилась? Повтори дома — это проще, чем кажется

Горошек — это игра. Он не требует идеальности, легко адаптируется под любое настроение и помогает добавить весёлую деталь туда, где её явно не хватало.

Хочешь нежно — делай нюд. Хочешь хулиганить — включай все цвета радуги. Главное — удовольствие от процесса.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



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