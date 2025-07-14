Неоновый, нюдовый, винный: как выглядит самый модный маникюр лета 2025

Горошек возвращается — и не на юбках, а на ногтях. Простой, забавный, нежный и дерзкий одновременно. И самое приятное — его легко сделать дома.
"Горошек — это как маленький отпуск на ногтях", — говорит основательница nail-бренда Дэйзи Калнина. Он игривый, но элегантный, его можно вписать в любой образ — от "тихой роскоши" до гламурной вечеринки. И да, он идеально сочетается с модными цветами лета: масляно-жёлтым, пастельным хромом, baby pink и винным.
И главное: ты сможешь сделать его сама. Без профи и сложных техник.
Дотсы - это такие маленькие волшебные палочки с шариком на конце. Продаются в любом онлайн-магазине, стоят копейки (200-500 руб) и бывают разного диаметра.
Нет дотсов? Не беда. Подойдут шпилька, зубочистка, ушная палочка или даже тушка от старой ручки.
Как делать: капни лак на фольгу, обмакни инструмент и — та-дам! — поставь точку на ноготь. Красота в один клик.
1. Мини-точки на нюде
Тонкие белые точки на прозрачной базе — как изысканный фарфор. Подходит ко всему, выглядит дорого.
2. Контраст на максимум
Фуксия на лаймовом, синий на белом — горошек как вызов. Визуальный антистресс и главный герой любого образа.
3. Все размеры сразу
Смешай маленькие, средние и крупные точки. Получится динамика и глубина — смотришь, а оторваться невозможно.
4. Один ноготь — вся точка
Нанеси горошек только на безымянный палец — эффектный акцент при минимальных усилиях.
5. Классика в чёрно-белом
Белая база и чёрные точки — строго, но мило. Французский шик с ноткой ретро.
6. Baby chrome с белыми точками
Нежный блеск и скромный горошек — для тех, кто любит маникюр "почти незаметный, но с изюминкой".
7. Принцесса на горошине
Нюд плюс розовый и немного чёрных точек — минимализм в стиле Disney. Сладко, но не приторно.
8. Тотальный френч в горошек
Добавь точки только на цветной край ногтя. Получится французский маникюр с характером.
9. Перевёрнутый горошек
Цвет вина + точки у основания ногтя. Нестандартно, дерзко, очень по-летнему.
10. Всё и сразу
Каждый ноготь — своя история. Яркие цвета, смешанные точки, блёстки. Настоящий дофаминовый заряд!
11. Золотой акцент
Лимонный френч и деликатные золотые точки — праздник в каждой мелочи. Идеально для заката на пляже
Горошек — это игра. Он не требует идеальности, легко адаптируется под любое настроение и помогает добавить весёлую деталь туда, где её явно не хватало.
Хочешь нежно — делай нюд. Хочешь хулиганить — включай все цвета радуги. Главное — удовольствие от процесса.
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
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Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.