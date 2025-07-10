Похудение начинается в 7 утра: тренеры раскрыли главный секрет

Если вы хотите сжигать больше жира, не меняя диету и не увеличивая нагрузки, начните с самого простого — переставьте тренировку на утро. Новые данные показывают: люди, которые тренируются между 7 и 9 часами утра, имеют заметно меньший индекс массы тела и объёмы талии, чем те, кто выбирает вечер.
Утренние занятия запускают метаболизм и дают организму "жиросжигающий толчок" на весь день. Плюс — эндорфины, которые обеспечивают хорошее настроение и энергию. Если вы тренируетесь на голодный желудок, эффект усиливается — организм начинает расходовать запасы жира, а не недавно полученные калории.
Но есть важная оговорка: без полноценного сна это не сработает. Те, кто недосыпает, чаще сталкиваются с накоплением жира, особенно в области живота. Всё из-за повышенного уровня кортизола — гормона стресса, который тормозит процесс снижения веса.
"Похудение начинается не с тарелки, а с будильника. Встал — и вперёд".
Утренние тренировки + сон = комбинация, которую можно считать новой нормой для тех, кто хочет сбросить вес без резких ограничений и выматывающих марафонов. Просто начните день с движения — и увидите результат.
Трениро́вка (тре́нинг) (англ. training от train — «обучать, воспитывать») — метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков, а также социальных установок.
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