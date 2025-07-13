Колени старят сильнее, чем морщины на лице — вот как вернуть им гладкость

Эксперты рекомендуют ретинол и витамины для восстановления кожи коленей

2:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Даже с самым идеальным педикюром и тонкими лодыжками всё может испортить одно: кожа на коленях. Вялая, сморщенная, будто после зимовки в пустыне. Почему так — и что с этим делать?

Фото: freepik.com by marymarkevich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ноги девушки

Почему кожа на коленях сдает первой

Колени — зона риска. Постоянные сгибания и трения, минимум сальных желез и нехватка коллагена с возрастом. Результат — кожа теряет упругость, становится шероховатой и обвисает.

И если морщинки на лице ещё можно назвать мимическими, то на коленях — это уже "фотозоны в отпуске не будет". Хорошая новость — вернуть гладкость и тонус возможно. Главное — действовать по плану.

1. Солнцезащитный крем — не только для пляжа

Мы привыкли мазать SPF только в отпуске. Но врачи не устают повторять: солнце — главный враг молодости. А УФ-лучи добивают и без того тонкую кожу на коленях.

Наноси крем с SPF хотя бы на те зоны, которые чаще на виду — включая ноги. Ведь 80% возрастных изменений на коже — дело рук (и лучей) солнца.

Факт: Только 10% людей пользуются SPF каждый день. А ведь это самый дешёвый антивозрастной уход.

2. Коллагену нужен "топливо": витамины С и Е

Чтобы кожа снова стала плотной и гладкой, нужно стимулировать выработку коллагена. И здесь в дело вступает витамин С. А Е делает его действие мощнее и стабильнее.

Можно купить крем с этими компонентами, а можно просто запастись маслом манго, миндалём, кедровыми орешками и смородиной. Работает не хуже — и вкуснее.

Совет: ищи в составе косметики витамин С в стабильной форме (аскорбилглюкозид, например) — так больше шансов, что он реально подействует.

3. Ретинол: сильное средство, но с режимом

Если кожа на коленях начала напоминать пергамент — попробуй ретинол. Это "тяжёлая артиллерия" от морщин, дряблости и тусклости.

Но тут важно не переборщить. Достаточно 1-3 раз в неделю, и только на ночь — именно тогда кожа "чинит" сама себя. Используй кремы с пометкой body, а не face, чтобы не нарваться на ожоги.

Лайфхак: после ретинола обязательно наноси увлажняющий крем — иначе будет шелушиться и чесаться.

Не жди чуда за ночь

Важно помнить: кожа обновляется постепенно. Это марафон, а не спринт. Но если ты начнёшь уделять коленям столько же внимания, сколько лицу — скоро и юбки захочется короче, и фото в полный рост — чаще.

Уточнения

Коле́нный сустав коле́но (лат. articulatio genus) — сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник. Является сложным (в образовании сустава участвуют три кости), комплексным (содержит мениски). По форме является мыщелковым.



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