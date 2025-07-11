Почему макияж не держится: 5 неожиданных факторов, о которых вы не догадывались

Макияж, который не доживает до обеда: почему даже с праймером всё плывёт

2:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы нанесли праймер, аккуратно распределили тональный крем, закрепили пудрой — но через пару часов макияж «уплыл», как будто его и не было? Это знакомая проблема. Удивительно, но база — не панацея. Если тон не держится, дело может быть вовсе не в средстве, а в нюансах ухода и техники.

Фото: Designed be Freepik by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вечерний макияж

1. Неправильная подготовка кожи

Если вы не очищаете и не увлажняете кожу перед нанесением макияжа, даже лучшая база не спасёт. Пересушенная или, наоборот, слишком жирная кожа «отторгает» тон.

Что делать:

Используйте мягкое очищение, лёгкий увлажняющий крем и дайте ему впитаться 5–10 минут. Только потом переходите к праймеру и тону.

2. Несовместимость базы и тона

Силиконовая база и тональный крем на водной основе могут конфликтовать: компоненты не сцепляются, и покрытие просто «сползает».

Что делать:

Проверяйте составы: водная база + водный тон, силиконовая база + силиконовый тон. Совместимость важнее бренда.

3. Нанесение на неподготовленную кожу

Если наносить тон сразу после ухода, когда кожа ещё липкая или жирная, покрытие распределится неравномерно и не зафиксируется.

Что делать:

Подождите пару минут после ухода. Можно промокнуть лицо салфеткой, чтобы убрать лишнюю влагу и жир.

4. Слишком много продукта

Излишек тона не держится — он просто скатывается или стирается. То же касается и базы: толстый слой «перетягивает» текстуру.

Что делать:

Наносите тон в один тонкий слой, точечно добавляя плотность, где нужно. Базу тоже используйте умеренно — размером с горошину.

5. Внешние условия

Жара, влажность, повышенная активность — всё это влияет на стойкость макияжа, даже если вы всё делаете «по учебнику».

Что делать:

В жару используйте матирующие базы, фиксаторы-спреи и стойкие тональные кремы, адаптированные под климат.

Тон может «не держаться» по множеству причин: от ухода до несовместимости формул. Понимание этих нюансов поможет создать стойкий, красивый макияж.

Уточнения

Праймер — специальная основа (база), позволяющая выровнять неровности кожи и обеспечить стойкость макияжа.



Тона́льный крем — косметическое средство для макияжа.



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