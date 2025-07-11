Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Признаки свежих гребешков: при покупке обращаем внимание на внешний вид, запах и возраст
В России утвердили 50% скидку на госпошлину при дарении жилья близким
Мария Погребняк назло старшему сыну делает ему комнату в стиле радужных единорогов
Почему стоит понимать жесты байкеров — даже если вы за рулём авто
Лягушки на высоте 4 км: в Танзании нашли амфибий в экстремальных условиях
Физическая активность укрепляет иммунную систему
Тренер Кирсти Годс рекомендует упражнение для здоровья позвоночника и пресса
Опытные дачники выбирают именно июль для обрезки смородины
Зелёный узор с секретом: почему аглаонема считается особенным растением для дома

Почему макияж не держится: 5 неожиданных факторов, о которых вы не догадывались

Макияж, который не доживает до обеда: почему даже с праймером всё плывёт
2:26
Моя семья » Красота и стиль

Вы нанесли праймер, аккуратно распределили тональный крем, закрепили пудрой — но через пару часов макияж «уплыл», как будто его и не было? Это знакомая проблема. Удивительно, но база — не панацея. Если тон не держится, дело может быть вовсе не в средстве, а в нюансах ухода и техники.

Вечерний макияж
Фото: Designed be Freepik by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вечерний макияж

1. Неправильная подготовка кожи

Если вы не очищаете и не увлажняете кожу перед нанесением макияжа, даже лучшая база не спасёт. Пересушенная или, наоборот, слишком жирная кожа «отторгает» тон.

Что делать:

Используйте мягкое очищение, лёгкий увлажняющий крем и дайте ему впитаться 5–10 минут. Только потом переходите к праймеру и тону.

2. Несовместимость базы и тона

Силиконовая база и тональный крем на водной основе могут конфликтовать: компоненты не сцепляются, и покрытие просто «сползает».

Что делать:

Проверяйте составы: водная база + водный тон, силиконовая база + силиконовый тон. Совместимость важнее бренда.

3. Нанесение на неподготовленную кожу

Если наносить тон сразу после ухода, когда кожа ещё липкая или жирная, покрытие распределится неравномерно и не зафиксируется.

Что делать:

Подождите пару минут после ухода. Можно промокнуть лицо салфеткой, чтобы убрать лишнюю влагу и жир.

4. Слишком много продукта

Излишек тона не держится — он просто скатывается или стирается. То же касается и базы: толстый слой «перетягивает» текстуру.

Что делать:

Наносите тон в один тонкий слой, точечно добавляя плотность, где нужно. Базу тоже используйте умеренно — размером с горошину.

5. Внешние условия

Жара, влажность, повышенная активность — всё это влияет на стойкость макияжа, даже если вы всё делаете «по учебнику».

Что делать:

В жару используйте матирующие базы, фиксаторы-спреи и стойкие тональные кремы, адаптированные под климат.

Тон может «не держаться» по множеству причин: от ухода до несовместимости формул. Понимание этих нюансов поможет создать стойкий, красивый макияж.

Уточнения

Праймер — специальная основа (база), позволяющая выровнять неровности кожи и обеспечить стойкость макияжа.

Тона́льный крем — косметическое средство для макияжа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Как добиться V-образной фигуры: советы шестикратного чемпиона
Новости спорта
Как добиться V-образной фигуры: советы шестикратного чемпиона Аудио 
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Садоводство, цветоводство
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц Аудио 
Максимальный ресурс двигателя по марке автомобиля — данные перекупщика
Авто
Максимальный ресурс двигателя по марке автомобиля — данные перекупщика Аудио 
Популярное
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются

В Средиземном море акулы встречаются повсеместно, но Чёрное море они игнорируют. Разбираемся, какие факторы отпугивают морских хищников от этого региона.

Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Бабушки знали, что готовят: забытый деликатес возвращается на столы — вкуснее колбасы и полезнее мяса
Слишком много боли: Синнер покидает Уимблдон, как и Григор Димитров
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
ЕС хочет увеличить экспорт газа из Азербайджана. Но как это сделать без России?
Доехала до дома — и развалилась: после этого пробега машина становится миной замедленного действия
Царь саванны в панике: разбираемся, как обезьяны становятся опаснее львов
Царь саванны в панике: разбираемся, как обезьяны становятся опаснее львов
Последние материалы
Тренер Кирсти Годс рекомендует упражнение для здоровья позвоночника и пресса
Опытные дачники выбирают именно июль для обрезки смородины
Зелёный узор с секретом: почему аглаонема считается особенным растением для дома
Как приготовить идеальное рагу: секреты венгерской кухни и бонус — классический рецепт
Королева Камилла и алкоголь: сын раскрыл детали на фоне конфликтов с Кейт Миддлтон
Подвеска выходит из строя без движения: почему машине нужен регулярный пробег
Аналитика NTech: почему черешня дорожает, а абрикосы дешевеют
Исследователи сообщили о самой крупной гадюке в истории наблюдений
Альпы без суеты: секретный курорт в часе от Мюнхена, где никто не торопится
Диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности пельменей для пожилых людей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.