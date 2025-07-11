Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зелёный узор с секретом: почему аглаонема считается особенным растением для дома
Как приготовить идеальное рагу: секреты венгерской кухни и бонус — классический рецепт
Королева Камилла и алкоголь: сын раскрыл детали на фоне конфликтов с Кейт Миддлтон
Подвеска выходит из строя без движения: почему машине нужен регулярный пробег
Аналитика NTech: почему черешня дорожает, а абрикосы дешевеют
Исследователи сообщили о самой крупной гадюке в истории наблюдений
Альпы без суеты: секретный курорт в часе от Мюнхена, где никто не торопится
Диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности пельменей для пожилых людей
Певец Витас пристыдил свою школьную учительницу, которая в него не верила

Жирный блеск, прыщи и забитые поры: как не испортить кожу летом из-за тяжёлого ухода

Правила летнего ухода: почему нужно отказаться от тяжёлых кремов и кислот
2:00
Моя семья » Красота и стиль

Лето — это солнце, жара, повышенная влажность и, как следствие, стресс для кожи. В этот период важно пересмотреть привычный уход, чтобы не перегрузить кожу, не закупорить поры и не вызвать воспаления. Смена сезона требует лёгкости — и в текстурах, и в количестве средств.

Женщина на солнце с сияющей кожей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина на солнце с сияющей кожей

1. Увлажнение — но не жирное

Летом кожа нуждается в увлажнении, но плотные кремы могут сыграть злую шутку: вызвать закупорку пор и жирный блеск. Вместо них выбирайте:

  • Гелевые увлажняющие средства
  • Лёгкие эмульсии или флюиды
  • Продукты с гиалуроновой кислотой, алоэ или пантенолом

2. Очищение — дважды, но мягко

Кожа летом активнее выделяет себум, особенно при использовании SPF и декоративной косметики. Очищайте кожу утром и вечером, но не агрессивно:

  1. Пенки с pH 5.5;
  2. Мягкие энзимные пудры
  3. Гидрофильное масло или мицеллярка + пенка
  4. Не используйте скрабы чаще одного раза в неделю

3. SPF без перегрузки

Солнцезащитный крем обязателен, но выбирайте текстуру, подходящую вашему типу кожи:

  • Для жирной — гель или флюид
  • Для сухой — эмульсию с увлажняющими компонентами

Избегайте нанесения SPF на плотный уход — лучше использовать мультифункциональные средства, совмещающие уход и защиту.

4. «Меньше — лучше»: от чего отказаться

Летом кожа не нуждается в сложной многоступенчатой рутине. Откажитесь от:

  1. Плотных питательных кремов
  2. Агрессивных кислот (особенно без SPF)
  3. Тяжёлых масел

Чем проще — тем лучше: тонер, увлажняющий гель, лёгкий SPF.

Летний уход — это баланс между защитой, увлажнением и лёгкостью. Правильно подобранные продукты помогут коже выглядеть свежо и не страдать от перегрева и перегрузки.

Уточнения

Ле́то — одно из четырёх времён года, между весной и осенью, характеризующееся наиболее высокой температурой окружающей среды.

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Почему именно RAV4 2018 года — золотая середина среди подержанных кроссоверов
Авто
Почему именно RAV4 2018 года — золотая середина среди подержанных кроссоверов Аудио 
Как остатки еды и укрытия привлекают змей к дому – данные специалистов
Домашние животные
Как остатки еды и укрытия привлекают змей к дому – данные специалистов Аудио 
Популярное
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются

В Средиземном море акулы встречаются повсеместно, но Чёрное море они игнорируют. Разбираемся, какие факторы отпугивают морских хищников от этого региона.

Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Бабушки знали, что готовят: забытый деликатес возвращается на столы — вкуснее колбасы и полезнее мяса
Слишком много боли: Синнер покидает Уимблдон, как и Григор Димитров
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Царь саванны в панике: разбираемся, как обезьяны становятся опаснее львов
Доехала до дома — и развалилась: после этого пробега машина становится миной замедленного действия
Эти маленькие зверьки могут победить анаконду: скрытая сила хищников в джунглях Амазонки
Эти маленькие зверьки могут победить анаконду: скрытая сила хищников в джунглях Амазонки
Последние материалы
Зелёный узор с секретом: почему аглаонема считается особенным растением для дома
Как приготовить идеальное рагу: секреты венгерской кухни и бонус — классический рецепт
Королева Камилла и алкоголь: сын раскрыл детали на фоне конфликтов с Кейт Миддлтон
Подвеска выходит из строя без движения: почему машине нужен регулярный пробег
Аналитика NTech: почему черешня дорожает, а абрикосы дешевеют
Исследователи сообщили о самой крупной гадюке в истории наблюдений
Альпы без суеты: секретный курорт в часе от Мюнхена, где никто не торопится
Диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности пельменей для пожилых людей
Певец Витас пристыдил свою школьную учительницу, которая в него не верила
Правила летнего ухода: почему нужно отказаться от тяжёлых кремов и кислот
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.