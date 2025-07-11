Жирный блеск, прыщи и забитые поры: как не испортить кожу летом из-за тяжёлого ухода

Правила летнего ухода: почему нужно отказаться от тяжёлых кремов и кислот

2:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето — это солнце, жара, повышенная влажность и, как следствие, стресс для кожи. В этот период важно пересмотреть привычный уход, чтобы не перегрузить кожу, не закупорить поры и не вызвать воспаления. Смена сезона требует лёгкости — и в текстурах, и в количестве средств.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина на солнце с сияющей кожей

1. Увлажнение — но не жирное

Летом кожа нуждается в увлажнении, но плотные кремы могут сыграть злую шутку: вызвать закупорку пор и жирный блеск. Вместо них выбирайте:

Гелевые увлажняющие средства

Лёгкие эмульсии или флюиды

Продукты с гиалуроновой кислотой, алоэ или пантенолом

2. Очищение — дважды, но мягко

Кожа летом активнее выделяет себум, особенно при использовании SPF и декоративной косметики. Очищайте кожу утром и вечером, но не агрессивно:

Пенки с pH 5.5; Мягкие энзимные пудры Гидрофильное масло или мицеллярка + пенка Не используйте скрабы чаще одного раза в неделю

3. SPF без перегрузки

Солнцезащитный крем обязателен, но выбирайте текстуру, подходящую вашему типу кожи:

Для жирной — гель или флюид

— гель или флюид Для сухой — эмульсию с увлажняющими компонентами

Избегайте нанесения SPF на плотный уход — лучше использовать мультифункциональные средства, совмещающие уход и защиту.

4. «Меньше — лучше»: от чего отказаться

Летом кожа не нуждается в сложной многоступенчатой рутине. Откажитесь от:

Плотных питательных кремов Агрессивных кислот (особенно без SPF) Тяжёлых масел

Чем проще — тем лучше: тонер, увлажняющий гель, лёгкий SPF.

Летний уход — это баланс между защитой, увлажнением и лёгкостью. Правильно подобранные продукты помогут коже выглядеть свежо и не страдать от перегрева и перегрузки.

Уточнения

Ле́то — одно из четырёх времён года, между весной и осенью, характеризующееся наиболее высокой температурой окружающей среды.



Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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