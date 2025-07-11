Жирный блеск, прыщи и забитые поры: как не испортить кожу летом из-за тяжёлого ухода

Лето — это солнце, жара, повышенная влажность и, как следствие, стресс для кожи. В этот период важно пересмотреть привычный уход, чтобы не перегрузить кожу, не закупорить поры и не вызвать воспаления. Смена сезона требует лёгкости — и в текстурах, и в количестве средств.
Летом кожа нуждается в увлажнении, но плотные кремы могут сыграть злую шутку: вызвать закупорку пор и жирный блеск. Вместо них выбирайте:
Кожа летом активнее выделяет себум, особенно при использовании SPF и декоративной косметики. Очищайте кожу утром и вечером, но не агрессивно:
Солнцезащитный крем обязателен, но выбирайте текстуру, подходящую вашему типу кожи:
Избегайте нанесения SPF на плотный уход — лучше использовать мультифункциональные средства, совмещающие уход и защиту.
Летом кожа не нуждается в сложной многоступенчатой рутине. Откажитесь от:
Чем проще — тем лучше: тонер, увлажняющий гель, лёгкий SPF.
Летний уход — это баланс между защитой, увлажнением и лёгкостью. Правильно подобранные продукты помогут коже выглядеть свежо и не страдать от перегрева и перегрузки.
Ле́то — одно из четырёх времён года, между весной и осенью, характеризующееся наиболее высокой температурой окружающей среды.
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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